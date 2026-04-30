Sinoptikai: labai šalta

Trečiadienis Lietuvoje buvo debesuotas su pragiedruliais. Vietomis krito nedideli krituliai. Aukščiausia oro temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnių kritulių.
„Buvo labai šalta, – rašė meteorologai feisbuke. – Žemiausia oro temperatūra 0–6 laipsniai šalčio, kai kur nenukrito žemiau 0–4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) šalnos buvo susiformavę beveik visoje šalyje.“
Šalčiausia naktis buvo Ukmergėje, kur 1,5 m aukštyje, šalo net iki 6,4 laipsnio šalčio (dirvos paviršiuje, 5 cm aukštyje, iki 10,8 laipsnių šalčio). Anot sinoptikų, labai nedaug trūko iki balandžio 30-osios žemiausios oro temperatūros rekordo, kuris siekia 6,6 laipsnio šalčio (Varėna, 1976-04-30).
Prognozuojama, kad ketvirtadienį kai kur trumpi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 30 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
