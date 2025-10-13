Sinoptikė: rudeniška dargana numatoma visą savaitę

Antradienio orus lems atslinkusio ciklono pietvakarinis pakraštys
Antradienio naktis bus debesuota, pragiedrulių nedaug. Daugelyje vietų protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje pirmoje nakties pusėje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, pajūryje bus 5–7 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną šalyje bus debesuota su nedideliais pragiedruliais, daug kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį orų sąlygos išliks panašios – dangus bus debesuotas su pragiedruliais, trumpo, nedidelio lietaus tikimybė didžiausia bus pajūryje ir rytiniuose šalies rajonuose. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Temperatūra naktį nukris iki 1–6, pajūryje 7–9 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną orų srautai pasisuks iš vakarų ir atneš kiek drėgnesnę ir švelnesnę oro masę. Dangus visai apniuks, daug kur numatomas nedidelis lietus. Vėjas daugiausia pūs iš vakarų, 5–10 m/s. Oras dieną net per debesis sušils iki 8–13 laipsnių.
Savaitės pabaigoje – ciklonas su šiltuoju atmosferos frontu
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks šiauriau besisukančio ciklono slėnis su šiltuoju atmosferos frontu – ir naktį, ir dieną daugelyje vietovių palis. Vakarų, pietvakarių vėjas naktį bus 5–10 m/s, dieną sustiprės iki 8–13 m/s.
Temperatūra debesuotą naktį nekris žemiau 5–10 laipsnių šilumos, dieną pakils iki 9–14 laipsnių.
Penktadienį per Lietuvą slinks šaltasis banguotas atmosferos frontas. Daugelyje rajonų vėl numatomas lietus – šįkart jau ne trumpalaikis ir gana intensyvus, ypač dieną.
Vėjas pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį vėl svyruos tarp 5–10 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 8–12 laipsnių.
Savaitgalį prognozuojami vėsesni orai. Šeštadienis žada būti gana vėjuotas ir su lietumi, o sekmadienį lietaus tikimybė mažės.
