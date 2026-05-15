Sinoptikė: savaitgalį Lietuvą pasieks šiluma ir vasariškos liūtys

Anot sinoptikės, artimiausią parą orai bus permainingi. Šeštadienio naktį ir dieną daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Nepaisant lietaus, šeštadienis bus šiltas.
„Naktį temperatūra žemės iki 8–10 laipsnių šilumos, o dieną aukščiausia temperatūra sieks 16–21, Vakarų Lietuvoje vietomis – 10–15 laipsnių šilumos“, – sako E. Gečaitė.
Sekmadienį, pasak jos, ims formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl skėčio šią dieną esą prireiks. Vietomis taip pat griaus perkūnija.
Oro temperatūra naktį sieks 5–10 laipsnių šilumos, vietomis taip pat formuosis rūkas. Dieną vakariniuose rajonuose oras sušils iki 12–17, o rytiniuose rajonuose šilumos bus dar daugiau – 18–23 laipsniai.
Sinoptikės teigimu, pirmadienio naktį lietaus jau bus mažiau, tačiau nauji lietaus debesys į šalį atplauks dieną.
„Dieną atkeliaus nauji drėgmės pritvinkę debesys, daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs“, – prognozuoja E. Gečaitė.
Oro temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 18–23, pajūryje – 14–17 laipsnių šilumos.
Antradienį orai išliks lietingi didesnėje šalies dalyje. Vietomis sinoptikė žada gausų lietų. Antradienio naktis ir diena išliks pakankamai šilta – naktį oro temperatūra kris iki 8–13 laipsnių šilumos, o dieną toliau džiugins 18–23 laipsnių šiluma. Kaip įprastai, kiek vėsiau bus pajūryje – čia šils iki 14–17 laipsnių.
Naujausi komentarai