Siūlo laužyti įprotį – mokslo metus pradėti kitą dieną

Apie tai plačiau pakomentavo Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika.
– Įpročio galia – ar įmanoma tai pakeisti?
– Žinoma, kad įmanoma. Viskas yra įmanoma, pokyčiai visada galimi, tik dažnai jie būna inertiški. Labai priprantame švęsti – mums labai reikia švenčių, tad jas sugalvojame arba tęsiame jau sugalvotas. Bėda atsiranda tada, kai nusprendžiame atsisakyti vienos dienos, vienos šventės. Bet mes visi modernėjame, matome, kaip pasaulyje viskas vyksta, ir po truputį atsisakome ciniškai primestų švenčių, kurias įsivaizduojame kaip savo.
– Jūs taip pat esate vienas tų, kurie pasisako už tai, kad vaikams Rugsėjo 1-ąją reikėtų priminti, jog šią dieną prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, ir papasakoti, kas jį pradėjo. Kaip siūlytumėte pradėti mokslo metus?
– Jau siūliau, ir praėjusioje Vyriausybėje buvome sutarę liberalizuoti. Juolab, kad vienos dienos mokslo metų pradžia užkemša gatves, parduotuves, atsiranda kamščių. Tai didmiesčių problema, bet, pavyzdžiui, Vokietijoje atskirose žemėse vaikų atostogos būna skirtingais laikais. Ir čia siūliau liberalizuoti pagal savivaldą, mokyklų bendruomenes, kalendorių ir datas, kada geriau pradėti mokslo metus. Pavyzdžiui, nuo paskutinės rugpjūčio savaitės iki pirmosios rugsėjo savaitės. Mokslo dienų skaičius yra nustatytas ir niekur nuo to nepabėgsi, o tada savivalda arba pagal kalendorių pradedame mokslo metus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Bet ši diena įtraukta į atmintinų dienų sąrašą, šią dieną oficialiai prasideda mokslo metai ir tik Rugsėjo 1-ąją tėvai, auginantys vaikus iki 14 metų, gali gauti laisvą pusdienį praleisti su vaikais. Tad viskas sudėliota pagal įstatymo raidę, o mokykloms eiti prieš srovę nesmagu, tėvams – nepatogu. Ar atsiras politinės valios ką nors keisti, juk politikai rizikuoja tapti nepopuliarūs?
– Teisingai pastebėjote, bet įstatymai ir yra tam, kad palengvintų žmonėms gyvenimą. Labai nesunku padaryti ir duoti tėvams pusdienį tada, kai prasideda mokslo metai. Sakykime, Vilniaus mieste – kokią rugpjūčio 30 dieną, Alytaus rajone – rugsėjo 2 dieną. Pagal įstatymą galima nustatyti, kad tėvams mokslo metų pradžioje būtų suteikiamas pusdienis.
– Kiekvienais metais pasisakančius už Rugsėjo 1-osios atsisakymą kaip naujųjų mokslo metų pradžios viešoji erdvė pasitinka piktais komentarais, vos ne prilygina šventvagystei. Turite atsakymą, kodėl toks stiprus pasipriešinimas?
– Manau, dėl šventės, įpročio, nenoro keistis. Kaip tik dar vienai mokyklai pradėjau vadovauti ir klausinėjau vaikų, kaip jie nusiteikę – ar nori eiti, ar tai jiems šventė, džiaugsmas. Tai džiaugsmas buvo sąlyginis.
– Atsirado ir iniciatyva „Knygos tauta“, kuria norima papildyti darželių ir mokyklų bibliotekas. Tad pradedantys mokslo metus kviečiami Rugsėjo 1-ąją pasitikti atnešant mokytojui ne gėlę, o knygą. Ar savo progimnazijoje ir Žvėryno gimnazijoje, kur laikinai vadovausite, gavote knygų? Ar įsivaizduojate mokytoją šią dieną grįžtančią namo be gėlių?
– Nežinau, ar gavome knygų, nes buvo labai mažai laiko, bet iniciatyva graži. Gėlė taip pat graži – gal tik nereiktų tiek daug puokščių nešti, nes kai kuriems mokytojams galima atnešti ir gėlę, ir knygą.
– Kiekvieną Rugsėjo 1-ąją šalies politikai itin noriai lanko įvairias mokyklas, o šios giriasi, kiek ir kokio dėmesio sulaukė. Kam politikams reikia moksleivių ir kam moksleiviams reikia politikų?
– Moksleiviams politikų nereikia, nebent kokią įdomią kalbą pasakytų. Bet politikams reikia moksleivių – taip jie įsivaizduoja, kad didina savo populiarumą, kas yra visiškas „nonsensas“. Tai tik kalbančios galvos, o moksleiviai į tai nereaguoja visiškai.
– Kokie mokslo metai bus jums, nes bent kol kas jums teks rūpintis ir Žvėryno gimnazija, kuri po kraupaus moksleivio nužudymo, pasitraukus vadovei, liko be direktoriaus. Kaip suspėsite ir kokių darbų imsitės pirmiausia?
– Suspėti įmanoma. Daugelį dalykų reiks perkėlinėti, ypač Žvėryno gimnazijoje, į elektroninę erdvę – dokumentų valdymo sistemas, susitarti dėl tam tikrų veiklos principų, atsakomybių. Reikės daugiau komunikuoti, nuraminti bendruomenę ir eiti tolyn. Tai bus pirmieji darbai.
