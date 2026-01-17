Siūlo reglamentuoti paskaitų skaitymą mokyklose

Tokių iniciatyvų autoriai, anot J. Razmos, turėtų švietimo įstaigoms pateikti savo kvalifikaciją, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Jo teigimu, taip pat turėtų būti užtikrinta, kad renginių metu be tėvų sutikimo nebūtų filmuojami ar fotografuojami vaikai.
Kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) J. Razmą paskatino Palangos miesto savivaldybės raštas, kuriuo atkreipiamas dėmesys į verslininko, politiko Mato Gailevičiaus masiškai mokyklose skaitomas paskaitas sveikos gyvensenos klausimais.
Pasak J. Razmos, į mokyklas lengvai įsileidžiamas asmuo, kuris paskaitų skaitymui neturi jokių kvalifikacijos pagrindimų, negavus tėvų sutikimo paskaitų metu moksleiviai yra filmuojami, o jų atvaizdai talpinami komercinio pobūdžio socialinių tinklų svetainėse. Politiko teigimu, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus laiko tai rimta problema.
„Paskaitų iniciatorius kviečia moksleivius tapti jo socialinių tinklų svetainių sekėjais, taip didinant jų komercinę vertę ir kas ypatingai jautru – jo svetainėje galima aptikti elektroninių cigarečių su papildais kanapių pagrindu reklamą“, – savo rašte ministerijai nurodo J. Razma.
Tiesa, dėl pašalinių asmenų lankymosi ugdymo įstaigose dar pernai spalio pabaigoje Palangos miesto meras Š. Vaitkus kreipėsi į ŠMSM. Savo rašte jis atkreipė dėmesį į galimai sistemingus vaiko teisių ir ugdymo proceso pažeidimus.
„Palangos miesto savivaldybė yra gavusi keleto asmenų žodinius ir raštiškus pranešimus dėl Mato Gailevičiaus, pristatančio save kaip sveikos gyvensenos propaguotoją ir politinės partijos „Nemuno aušra“ narį, lankymosi Lietuvos mokyklose, kur jis susitinka su moksleiviais. Nepilnamečiai vaikai yra filmuojami ir fotografuojami be tėvų ar globėjų sutikimų, taip pat neturint pastarųjų sutikimo vaikų atvaizdai plačiai viešinami“, – sakoma ministerijai adresuotame Š. Vaitkaus rašte.
Jis taip pat teiravosi, kokie teisiniai reikalavimai, pavyzdžiui, atrankos ir patikros procedūros (reputacijos, kompetencijos, kvalifikacijos, leidimų ir turinio vertinimo) yra taikomi tretiesiems asmenims, norintiems vesti paskaitas ar vykdyti veiklas mokyklose. Meras domėjosi, kokie yra reikalavimai dėl leidimo patekti į ugdymo įstaigas, taip pat dėl asmens duomenų apsaugos, nepilnamečių privatumo ir vaiko teisių apsaugos užtikrinimo.
Kaip Eltai sakė J. Razma, stebina formalus, biurokratinis, jo vertinimu, ŠMSM požiūris į šią Palangos valdžios iškeltą problemą, nes savivaldybės raštas buvo persiųstas NŠA, kuri, deja, nereglamentuotų veiklų mokyklose neprižiūri.
„Šiuo metu visa atsakomybė paliekama mokyklų vadovams. Minėti paskaitų skaitymų atvejai rodo, kad mokyklų vadovai, matyt, tą atsakomybę priima gana lengvabūdiškai. Siūlau jums principingai ir konkrečiai reaguoti į Palangos savivaldybės pateiktą nereglamentuotą paskaitų skaitymo mokyklose reiškinį (nežinia, kiek panašių atvejų yra kituose regionuose)“, – ministrei R. Popovienei rašo J. Razma.
Jis taip pat siūlo ministerijai paprašyti visas mokyklas atsakingai spręsti dėl iniciatyvų skaityti paskaitas ar organizuoti renginius mokyklose, o ateityje tai reglamentuoti ministro įsakymu.
Naujausi komentarai