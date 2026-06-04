Siunčia perspėjimą tėvams – vaikai verbuojami žinutėmis

Ketvirtokas Vytautas, kaip ir dauguma bendraklasių, telefoną jau turi. Vieną popietę jam parašė ne draugas, o esą mokyklos direktorė.
„Parašė, kad rašo tavo direktorė, bet mūsų mokykloje, pasirodo, yra direktorius“, – komentavo moksleivis.
Netikra direktorė rašė, kad vaikas mokyklos tualete pagautas rūkantis elektronines cigaretes, o jei neprisipažins – bus pranešta policijai.
„Vaikas kadangi žino, kad jis to nedarė, pranešė tėvams, bet, aišku, nežinome situacijos, jei vaikas iš tikrųjų rūkytų. Gal jį tai išgąsdintų ir jis įsitrauktų į tą susirašinėjimą“, – teigė policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šiomis dienomis Vyriausybė pranešė mokykloms apie galimus vaikų ir paauglių verbavimus esą tai žinutėmis ar per socialinius tinklus daro priešiškų šalių tarnybos.
„Jei taip atsitiktų reikia nedelsiant informuoti ir tėvelius, pranešti klasės vadovui arba mokyklos švietimo pagalbos specialistams“, – aiškino Senvagės gimnazijos direktorius Giedrius Krasauskas.
Panašūs atvejai policijai jau žinomi.
„Prasideda paauglių šantažas, t. y. jiems pasiūloma už tam tikrą pinigų sumą atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, nufotografuoti konkrečias vietas, objektus“, – pasakojo R. Matonis.
Tėvai turėtų pranešti arba policijai arba Valstybės saugumo departamentui.
„Galbūt verstinė, o galbūt sugeneruota dirbtinio intelekto, bet, kaip bebūtų, į tai reikia žiūrėti rimtai, nes jas skaito vaikai“, – sakė G. Krasauskas.
Policija teigė, kad tokias žinutes išsiųsti galima labai lengvai.
„Dirbtiniam intelektui tobulėjant, tai tikrai gali būti daroma visiškai automatiškai, t. y. net nesėdint kažkokiam žmogui, o suformuluojant užklausą ir išsiunčiant ją tūkstančiams vaikų. Paskui jau gali pereiti konkretus žmogus prie to susirašinėjimo“, – aiškino R. Matonis.
Tokie verbuotojai, pasak policijos, kasdien tobulėja.
„Technologijos vystosi labai gretai ir gali būti tokia situacija, kai tau parašys net klasiokas su pridėta jo nuotrauka ar balsu“, – tvirtino R. Matonis.
Ketvirtoko gauta žinutė nustebino ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovę. Pasak jos, tėvai turi labai rimtai žiūrėti, ką vaikai veikia socialiniuose tinkluose.
„Su kuo draugauji, kur lankaisi, kas tau įdomu, kokia informacija tau svarbi, kuo tu domiesi, kaip draugas tavo laikosi bei sužinoti ir tų virtualių draugų gyvenimus“, – dalijosi Ilma Skuodienė.
Artėja atostogos, tad vaikai turės daugiau laisvo laiko ir dažnai bus vieni ar pas senelius. Dėl to Vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovė ragino tėvus būti dar atidesnius.
„Ar jūs matote vaiko pasikeitimus elgesyje, pavyzdžiui, buvo ramus, atsipalaidavęs, o prasideda vasara ir staiga tapo piktas, uždaras, telefoną slepia, įeinat į kambarį yra viską išjungęs, atsirado pinigų papildomų“, – kalbėjo ji.
Panašūs verbavimai dokumentuoti ir Ukrainoje prieš karo pradžią bei jam prasidėjus. Paauglių buvo prašoma nufotografuoti karinę techniką, artilerijos pozicijas, policijos ar priešgaisrinės tarnybos vietas. Kai kurie buvo šantažuojami, o kai kurie gaudavo keliolikos ar kelių dešimčių eurų dydžio atlygius.
Naujausi komentarai