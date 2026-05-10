Smiltynėje vyks tradiciniai apdovanojimai

Apdovanojimo forma yra sumažinta negrįžusiems jūrininkams ir laivams skirto paminklo „Albatrosas“ skulptūra, mero pasirašytas raštas, patvirtinantis apdovanojimo suteikimą, ir piniginė premija.
Ceremonijoje taip pat bus įteikiami „Jūros veterano“ ženklai ir Lietuvos jūrininkų sąjungos padėkos raštai.
Ceremonijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras, solistas – Tadas Girininkas.
2026 m. pretendentai „Albatrosui“ gauti: Agnė Bukartaitė – už edukacinių ir mokomųjų plaukimų organizavimą bei nuoseklias pastangas stiprinant jūrinę kultūrą; Jūrų kapitonų asociacija – už ilgametę aktyvią veiklą puoselėjant jūrinę kultūrą, telkiant jūrinę bendruomenę ir garsinant Klaipėdą kaip jūrinį miestą; Artur Truš – už išskirtinę lyderystę, strateginę viziją ir jūrinį sektorių transformuojančius pokyčius; Egidijus Miknius – už profesionalų vadovavimą Karinių jūrų pajėgų orkestrui, marinistinių tradicijų puoselėjimą bei aktyvią kultūrinę veiklą; Lietuvos jūrų muziejaus komanda – už kurėno „SŪD.1“ dalyvavimą tarptautinėje regatoje „SAIL Amsterdam 2025“, marinistinio paveldo išsaugojimą bei tradicinės laivybos garsinimą tarptautiniu mastu; Raimonda Mažonienė – už nuoširdų atsidavimą jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui, gebėjimą vienyti jūrinę bendruomenę bei ugdyti jaunimo jūrinę savimonę; Ričardas Ramanauskas – už ilgametį indėlį į jūrinės kultūros puoselėjimą bei aktyvią veiklą jūrinėje bendruomenėje; Sigitas Petraitis – už ilgametę profesinę veiklą, indėlį į jūrinį ugdymą bei jūrinės bendruomenės stiprinimą; „Klaipėdos šventės“, Lietuvos jūrų muziejus ir Klaipėdos universitetas – už milžiniško klaipėdiečių susidomėjimo ir įsitraukimo sulaukusią, buriavimo tradicijas puoselėjančią, 2023, 2024 ir 2025 m. įgyvendintą Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuotą trimetę programą „Jūrinės kultūros edukacija buriniuose laivuose“ – „Burių miestas“.
Naujausi komentarai