Socdemų ir demokratų lyderiai patenkinti koalicijos derybomis, jas baigti ketina kitą savaitę

„Objektyviai vertinant galima sakyti, kad padarėm esmingą pažangą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Jonavos meras.
Politikas teigė, kad pokalbiai tęsis ir penktadienį.
M. Sinkevičiaus teigimu, „valstiečiai“ išsaugos dabar turimų – Teisingumo ir Ekonomikos ir inovacijų – ministerijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai.
„Aiškumas yra tik ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaiko savo pozicijas – toks yra planas Ministrų kabineto prasme“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Su Demokratais „Vardan Lietuvos“ priartėjome prie principinio sutarimo, kad (…) jų politiniai pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas“, – pažymėjo jis.
Savo ruožtu, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė jo vadovaujamą politinę jėga derybose neturint daug manevro laisvės. To jis nesiejo su galimybe užimti užsienio reikalų ministro postą.
„Nėra susijusi (manevro laisvė – BNS) su Užsienio reikalų ministerija ir čia, aš manau, jau reikia tą klausimą pabaigti – nebuvo to, tiesą sakant, ant derybų stalo“, – sakė V. Sinkevičius.
Jo teigimu, partijos reikšmingai pajudėjo pirmyn rengdamos programą.
„Lygiai taip pat džiaugiuosi dėl pozicijų, nors, aišku, kol kas neatsakytas esminis klausimas. Manau, kai tik jis bus atsakytas, mes galėsime jau sakyti, kad esame tame momente, kai galime dėti parašus“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Esminiu klausimu jis laiko M. Sinkevičiaus sprendimą vadovauti Vyriausybei, kurio socdemų lyderis kol kas nėra priėmęs.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sakė labiausiai esantis patenkintas, nes finansų ministrą pavyko įtikinti, kad koalicija gali atlikti šeimoms svarbius darbus.
Pasirašyti koalicijos sutartį ketina kitą savaitę
Pasak M. Sinkevičiaus, valdančiosios daugumos pokyčių „galutinį rezultatą matysime kitos savaitės viduryje“.
„Pasirašymas numatytas labiau savaitės viduryje, greičiausiai ketvirtadienį. (...) Faktas, kad iki pasirašymo tai, kas yra paruošta, turime grąžinti savo politinėms bendruomenėms ir gauti (...) pritarimą“, – kalbėjo socdemų lyderis.
Jo teigimu, partijų bendruomenėms pritarus programos projektui, daugumos sudarymas bus „pakankamai greitas ir sklandus“, o nepritarus „vyksta kitas scenarijus“.
„Rytoj susitinka kolegos dirbti techniniu lygiu ir pabaigti sudėlioti koalicinę sutartį, šlifuoti galutinai mūsų susitarimus, ką mes paskui galėsime jau nešti į savo valdymo organus – mūsų atveju, valdybą, paskui tarybą, ir tada jau priimti sprendimus“, – pažymėjo A. Veryga.
Pasak „valstiečių“ lyderio, formuluotė dėl santykių su Kinija programoje bus „šiek tiek kitokia“ nei 2020-aisiais.
„Mes jau šiandien pirmoje dienos pusėje, kai sėdėjome darbiniame formate, praktiškai radome formuluotę ir sprendimą, kuris (...) tinka mums visiems“, – kalbėjo A. Veryga.
„Nelabai sekėsi pristabdyti“
M. Sinkevičius finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną į derybas sakė pakvietęs, nes partijų politiniai siekiai virs finansiniais įsipareigojimais biudžete.
„Geriausiai finansinę padėtį šalyje žino finansų ministras ir turbūt mūsų kartais ambicingus planus gali pristabdyti. (...) Ne, nelabai jam sekėsi (pristabdyti – BNS). Vienam prieš 20 sudėtinga“, – nurodė socdemų vedlys.
Anot A. Verygos, siūloma koalicinei tarybai susirinkti kas dvi savaites aptarti aktualius klausimus: „Kad nebūtų tokių ginčų, kur dabar kartais matome (...), kai iškyla viduje koalicijos nesutarimai. Būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.“
Kaip rašė BNS, socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę trečiadienį. Po šio pokalbio M. Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra.
Derybas socialdemokratai veda po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socdemai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Naujausi komentarai