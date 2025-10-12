Spalio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.39 val., leidžiasi 18.31 val. Dienos ilgumas 10.52 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 15.34 val., teka 21.11 val.
Vardadieniai:
Deimantė, Galvinas, Gantas, Rudolfas, Serapinas
Datos:
Ispanų kalbos diena
Spalio 12-oji Lietuvos istorijoje:
1896 — gimė literatas Jonas Baltrukonis. Mirė 1950 m. Kernyje, JAV.
1939 — SSRS Aukščiausiosios tarybos prezidiumas ratifikavo SSRS-Lietuvos nepuolimo sutartį.
2006 — didžiulis gaisras nuniokojo „Mažeikių naftą“. Žmonės per gaisrą nenukentėjo. Preliminariais skaičiavimais, gaisro padaryti nuostoliai siekė apie 130 mln. litų (40,4 mln. eurų).
2007 — eidamas šimtuosius metus mirė seniausias Lietuvos rašytojas, mokytojas ir vertėjas Rapolas Šaltenis. Pirmąją savo knygą R. Šaltenis išleido sulaukęs 74-erių metų. Po to sekė dar dvidešimt produktyvių rašytojo darbo metų: memuarai, literatūros istorijos tyrinėjimai, vertimai iš vokiečių kalbos.
2008 — Lietuvoje vyko rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą.
Spalio 12-oji pasaulio istorijoje:
1492 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado Ameriką.
1537 — gimė Anglijos karalius Edvardas VI.
1822 — Brazilija formaliai tapo nepriklausoma nuo Portugalijos.
1872 — gimė anglų kompozitorius Ralph Vaughan Williams (Ralfas Vonas Viljamsas).
1896 — gimė italų poetas, rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1975 m.) Eugenio Montale (Eudženijus Montalė).
1901 — Theodor Roosevelt (Teodoras Ruzveltas) JAV prezidento rezidencijai oficialiai suteikė Baltųjų Rūmų pavadinimą.
1935 — gimė garsus italų operos dainininkas Luciano Pavarotti (Lučianas Pavarotis). Mirė 2007 m.
1960 — Sovietų lyderis Nikita Chruščiovas, supykęs dėl debatų turinio kolonializmo klausimu SNO Generalinėje Asamblėjoje Niujorke, nusiėmė batą ir kelis kartus trenkė juo į stalą.
1973 — Juan Peron (Chuanas Peronas) inauguruotas Argentinos prezidentu.
1984 — sprogus bombai Anglijos konservatorių konferencijoje Braitone, žuvo penki žmonės.
1989 — apeliacinis teismas į laisvę paleido Christer Pettersson (Kristerį Petersoną), kuris už Švedijos premjero Olof Palme (Ulofo Palmės) nužudymą buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
1996 — mirė vienas garsiausių šio amžiaus Prancūzijos tenisininkų Rene Lacoste (Renė Lekostė), pravarde „Muškietininkas“.
2001 — Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan (Kofis Ananas) buvo apdovanotas Nobelio taikos premija.
2006 — Nobelio literatūros premija atiteko turkų rašytojui Orhan Pamuk (Orchanui Pamukui).
2007 — Nobelio taikos premija paskirta buvusiam JAV viceprezidentui Al Gore (Alui Gorui)ir Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos komisijai — už darbą didinant supratimą apie klimato kaitos keliamą pavojų.
2009 — Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams ekonomikos ekspertams — Elinor Ostrom (Elinorui Ostromui) ir Oliver Williamson (Oliveriui Viljamsonui) už ekonomikos valdymo santykių tyrimus.
2012 — 2012 metų Nobelio taikos premija skirta Europos Sąjungai (ES). Institucija, kuri šiuo metu yra krečiama krizės, laikoma daug prisidėjusia prie jau ilgiau nei pusę šimtmečio trunkančios taikos žemyne.
Spalio 12-oji šou pasaulyje:
1948 — gimė Rick Parfitt (Rikas Parfitas) iš grupės „Status Quo“
1970 — Brodvėjuje debiutavo Andrew Loyd Webber (Endriu Loido Vėberio) ir Tim Rice (Timo Raiso) opera „Jesus Christ Superstar“.
1975 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) paskutinį kartą koncertavo su grupe „Faces“.
1978 — grupės „Sex Pistols“ muzikantas Sid Vicious (Sidas Višes) buvo suimtas už savo draugės Nancy Spungen (Nensi Spangen) nužudymą. S. Viciuos mirė perdozavęs heroino dar prieš prasidedant teismui.
1997 — Madrido pareigūnai uždraudė populiarios pop grupės „Backstreet Boys“ koncertą centrinėje miesto aikštėje. 300 merginų, kurios nualpo dėl karščio, prireikė medikų pagalbos. Į koncertą vietoje planuotų 5 tūkstančių, atėjo daugiau kaip 7 tūkstančiai fanų.
2009 — eidamas 51-uosius metus Maskvoje mirė kino režisierius Michailas Kalatozišvilis. Režisierius išgarsėjo 2008 m. pastatytu filmu „Dykvietė“, apdovanotu Rusijos ir tarptautinių kino festivalių premijomis. Filmas gavo „Auksinio erelio“ premiją nominacijoje „Geriausias metų filmas“.
2012 — Brad Pitt (Bradas Pitas) tapo pirmuoju vyrišku „Chanel No.5“ veidu.
