Spalio 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.57 val., leidžiasi 18.10 val. Dienos ilgumas 10.13 val.
Mėnulis (delčia) teka 8.05 val., leidžiasi 17.40 val.
Vardadieniai:
Agatas, Gilanda, Hilirijonas, Raitvilas, Uršulė, Urtė, Vilma
Datos:
Fotonikos diena
Pasaulinė orumo diena
Spalio 21-oji Lietuvos istorijoje:
1850 — Žiūriuose-Gudeliuose gimė rašytojas Vincas Pietaris. Mirė 1902 m.
1856 — gimė visuomenės veikėjas, gydytojas Antanas Vileišis. Mirė 1919 m.
1906 — gimė skulptorius Petras Aleksandravičius. Mirė 1997 m.
1910 — gimė prozininkas Jonas Noreika. Mirė 1947 m.
1946 — gimė lietuvių poetas, dramaturgas Eugenijus Remigijus Baltrušaitis.
1988 — spalio 21-23 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas.
1992 — buvusiose KGB patalpose Vilniuje atidarytas Genocido aukų muziejus.
2006 — nukritus nedideliam lėktuvui „Diamond Twin Star” žuvo kelių komercinių radijo stočių savininkas Hubertas Grušnys.
2011 — humoristui Juozui Erlickui įteikta Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) „Aukso žvaigždė“ už indėlį į dainuojamąją poeziją.
2013 — eidamas 84-uosius metus mirė Kauno kamerinio teatro įkūrėjas, režisierius Stanislovas Rubinovas.
2023 — praėjus 77 metams nuo mirties Antakalnio kapinėse Vilniuje iškilmingai palaidoti Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai.
Spalio 21-oji pasaulio istorijoje:
1652 — numalšinus sukilimą, į Paryžių sugrįžo Prancūzijos karalius Liudvikas XIV.
1833 — gimė Švedijos pramonininkas ir dinamito išradėjas Alfredas Nobelis, vėliau įsteigęs savo vardo medicinos, taikos, chemijos, fizikos ir literatūros premijas.
1861 — Paragvajuje pradėtas eksploatuoti pirmasis geležinkelis Lotynų Amerikoje.
1879 — amerikietis Thomas Alva Edison (Tomas Alva Edisonas) išrado elektros lemputę.
1915 — JAV bendrovė AT&T organizavo pirmą transatlantinį pokalbį telefonu tarp Arlingtono (Virdžinijos valstija) ir Paryžiaus.
1923 — Miunchene (Vokietija) atidarytas pirmasis pasaulyje planetariumas.
1945 — pirmą kartą Prancūzijos istorijoje rinkimuose dalyvavo moterys.
1950 — Kinijos okupacinė armija įsiveržė į Tibetą.
1960 — Anglijos karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) pašventino pirmą britų branduolinį povandeninį laivą „Dreadnought“.
1986 — Amerikos valdžia nurodė 55 sovietų diplomatams iki lapkričio 1 dienos išvykti iš JAV; Sovietų Sąjunga, atsakydama į tai, išsiuntė 22 JAV diplomatus.
2012 — popiežius Benediktas XVI paskelbė septynis naujus šventuosius, tarp jų – pirmąją indėnų tautybės šventąją Kateri Tekakwitha (Kotryną Tekakvitą, 1656—1680).
2014 — už vaikų teises kovojanti Malala Yousafzai (Malala Jusafzai), jauniausia visų laikų Nobelio taikos premijos laureatė, buvo apdovanota JAV Laisvės medaliu.
Spalio 21-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė Jungtinių Valstijų aktorė Carrie Fisher (Keri Fišer), išgarsėjusi savo princesės Lėjos vaidmeniu „Žvaigždžių karų“ filmuose. Mirė 2016 m.
1964 — Niujorke debiutavo muzikinis filmas „Mano puikioji ledi“.
1975 — Holivudo Šlovės Taką papildė dar viena žvaigždė, skirta britų dainininkui Elton John (Eltonui Džonui).
1980 — gimė realybės šou žvaigždė Kim Kardashian (Kim Kardašijan).
1992 — Madonna (Madona) išleido savo erotinių fotografijų knygą „Sex“. Pirmas 500 tūkstančių tiražas buvo išparduotas.
1998 — dainininkas Alice Cooper (Elis Kuperis) padavė į teismą grupės „KISS“ narius Paulą Stanley (Polą Stenlį) ir Bruce'ą Kulicką (Briusą Kuliką). Jo teigimu, grupės daina „Dreamin“ yra labai panaši į jo dainą „Eighteen“.
2012 — sulaukęs 80-ies mirė legendinis indiškų filmų kūrėjas Yashu Chopra (Jašu Čopra).
