Spalio 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.01 val., leidžiasi 18.05 val. Dienos ilgumas 10.04 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.42 val., leidžiasi 18.03 val.
Vardadieniai:
Doloresa, Lolita, Odilija, Ramvydė, Sanginas
Datos:
Molekulės diena
Tarptautinė snieginio leopardo diena
Spalio 23-ioji Lietuvos istorijoje:
1759 — gimė Zigfridas Ostermejeris, kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros veikėjas, publicistas. Mirė 1800 m.
1861 — gimė vertėjas bei spaudos darbuotojas Vilius Kučius. Mirė 1919 m.
1898 — gimė poetas ir dramaturgas Stasys Laucius (Laucevičius). Mirė 1965 m.
2009 — eidama 99-uosius metus, mirė viena žymiausių liaudies tapytojų Monika Bičiūnienė. Ji tapyti pradėjo sulaukusi daugiau kaip 50 metų ir labai greitai įgavo pripažinimą.
Spalio 23-ioji pasaulio istorijoje:
1817 — gimė prancūzų gramatikas, leksikografas bei enciklopedininkas Pierre Athanase Larousse (Pjeras Atanasas Larusas). Mirė 1875 m.
1917 — Prancūzijoje įvyko pirmasis JAV dalinių mūšis per Pirmąjį pasaulinį karą su vokiečiais.
1940 — gimė triskart pasaulio čempionas, futbolo karaliumi vadinamas brazilas Pele (Edsonas Arantessas do Nascimento (Edsonas Arantisas du Nasimentu)).
1954 — Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV ir SSRS sutarė baigti Vokietijos okupaciją.
1956 — Vengrijoje prasidėjo antikomunistinė revoliucija. Vengrijos Respublikos nacionalinė diena.
1956 — buvo įkurta Tarptautinė Atominės Energijos Agentūra (International Atomic Energy Agency).
1958 — už romaną „Daktaras Živago“ rusų rašytojui Borisui Pasternakui paskirta Nobelio literatūros premija: bestseleriu Vakaruose tapusi knyga iki to meto Sovietų Sąjungoje dar nebuvo išleista.
1962 — SSRS įspėjo JAV, jog rusų ginkluotės tiekimo į Kubą blokada gali sukelti naują karą pasaulyje.
1989 — dešimtys tūkstančių demonstrantų Vengrijoje, minėdami 1956 metų revoliucijos metines, reikalavo demokratinių reformų šalyje.
1990 — Izraelis uždraudė palestiniečiams, gyvenantiems okupuotose teritorijose, vykti į Izraelį.
1990 — po masinių studentų protestų atsistatydino Ukrainos ministras pirmininkas Vitalijus Masolas.
1995 — po susitikimo su JAV prezidentu Bill Clinton (Bilu Klintonu) Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pareiškė, jog Rusijos daliniai dalyvaus taikdarių misijoje Bosnijoje.
1998 — Tokijo teismas nuteisė myriop echatologinės sektos, kuri 1995 metais paskleidė zarino dujas Tokijo metropolitene, narį Kazuaki Okazaki (Kadzuakį Okadzakį).
2004 — mirė JAV operos žvaigždė baritonas Robert Merrill (Robertas Merilas). Gimė 1917 m.
2022 — Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) užsitikrino istorinę trečiąją Kinijos vadovo kadenciją ir paaukštino kai kuriuos savo artimiausius Komunistų partijos sąjungininkus, taip įtvirtindamas savo, kaip galingiausio šalies vadovo nuo Mao Zedongo (Mao Dzedongo) laikų, poziciją.
Spalio 23-ioji šou pasaulyje:
1942 — gimė JAV rašytojas, kino ir televizijos prodiuseris, režisierius ir gydytojas John Michael Crichton (Džonas Maiklas Kraitonas). Geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos ir trilerio kūrinius: „Jūros periodo parkas“, „Andromedos štamas“, „Sfera“, „Laiko linija“, „Baimės būsena“ bei kt. Mirė 2008 m.
1978 — laukdamas teismo dėl savo merginos nužudymo, grupės „Sex Pistols“ muzikantas Sid Vicious (Sidas Višesas) mėgino baigti gyvenimą savižudybe.
2010 — 42 metų kanadiečių dainininkė Celine Dion (Selin Dion) pagimdė dvynukus.
2010 — per hinduistų ceremoniją, kuri vyko uždarame prabangiame viešbutyje Vakarų Indijoje, susituokė britų komikas Russell Brand (Raselas Brandas) ir JAV popmuzikos žvaigždutė Katy Perry (Keti Peri).
2013 — Holivudo aktorei Sharon Stone (Šeron Stoun) įteiktas Nobelio premijos laureatų Taikos apdovanojimas (Peace Summit Award) už jos indėlį kovoje su ŽIV ir AIDS.
Naujausi komentarai