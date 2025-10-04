Spalio 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.24 val., leidžiasi 18.51 val. Dienos ilgumas 11.27 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 3.18 val., teka 18.05 val.
Vardadieniai:
Auksuolė, Edvina, Edvinas, Eivydė, Mąstautas, Pranciškus
Datos:
Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus
Kūno kultūros ir sporto diena
Tarptautinė veltinio diena
Spalio 4-oji Lietuvos istorijoje:
1595 — Lietuvoje išleista pirmoji lietuviška knyga — Mikalojaus Daukšos „Katekizmas“.
1636 — gimė kunigas bei vertėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius Bernardas Zandenas (Sanden). Mirė 1703 m.
1709 — gautas leidimas Telšių seniūniją perleisti kilmingajam Stanislovui Korvinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai Teresei.
1893 — gimė Stasys Girėnas (tikra pavardė — Girskis), JAV lietuvių lakūnas. Žuvo perskridęs Atlantą 1933 metais.
1927 — atidaryta Telšių vyskupijos kunigų seminarija — antroji aukštoji mokykla Telšiuose.
2022 — teisėsaugos pareigūnai sulaikė šnipinėjimu Baltarusijai įtariamą Lietuvos pilietį Mantą Danielių.
Spalio 4-oji pasaulio istorijoje:
1289 — gimė Prancūzijos karalius (1314—1316 m.) Liudvikas X.
1582 — mirė šventoji Teresė — Šv. Juozapo moterų vienuolyno įkūrėja, atkūrusi moterų karmeličių ordiną.
1669 — mirė vienas didžiausių pasaulio menininkų, olandų portretistas bei tapytojas Rembrandt (Rembrantas), tikrasis vardas Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Rembrantas Harmensonas van Rijnas).
1822 — gimė 19-asis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Rutherford Bichard Hayes (Raterfordas Bičardas Hajesas).
1830 — po 15 metų trukusios Olandijos jurisdikcijos, Belgija tapo nepriklausoma valstybe.
1853 — Turkija paskelbė karą Rusijai.
1952 — Harvardo (JAV) universitete sukurtas širdies stimuliatorius iš išorės buvo prijungtas pacientui David Schwartz (Deividui Švarcui).
1957 — SSRS paleido į orbitą pirmąjį pasaulyje dirbtinį palydovą „Sputnik-I“.
1965 — popiežius Paulius VI tapo pirmuoju Romos katalikų bažnyčios hierarchu, apsilankiusiu JAV bei pasakiusiu kalbą JT.
1989 — Libano teroristas Fawaz Younis (Favazas Junis) už lėktuvo pagrobimą Jungtinėse Valstijose nuteistas kalėti 30 metų.
1993 — Rusijos parlamento lyderiai pasidavė šalies prezidentui Boris Jelcin (Borisui Jelcinui) lojaliems daliniams.
1997 — mirė vokiečių generolas 1944 m. liepos 20 d. sustabdęs pasikėsinimą į Adolf Hitler (Adolfą Hitlerį) Otto-Ernst Remer (Otonas Ernstas Rėmeris). Gimė 1912 m.
2006 — Nobelio chemijos premija paskirta amerikiečiui Roger D.Kornberg (Rodžeriui D.Kornbergui) už visai gyvybei būtinos eukariotinės perrašos molekulinių pagrindų tyrimus.
2010 — Stokholme prasidėjo 109-oji Nobelio apdovanojimų savaitė.
2010 — Nobelio medicinos premiją laimėjo apvaisinimo mėgintuvėlyje pradininkas iš Didžiosios Britanijos Robert Edwards (Robertas Edvardsas). Vatikanas sukritikavo šį sprendimą.
2010 — mokslininkai oficialiai baigė dešimt metų trukusį jūrinės gyvybės surašymo projektą (išleista apie 650 mln. JAV dolerių), kurį vykdant buvo atrasta tūkstančiai egzotiškų naujų rūšių ir kuris padės įvertinti vandenynams kylančias grėsmes, tokias kaip klimato pokyčiai arba naftos išsiliejimai.
2022 — Nobelio fizikos premija paskirta Alainui Aspectui (Alenui Aspektui), Johnui F. Clauseriui (Džonui F. Klozeriui) ir Antonui Zeilingeriui (Antonui Ceilingeriui), vykddžiusiems kvantinės sieties eksperimentus.
Spalio 4-oji šou pasaulyje:
1924 — gimė amerikiečių aktorius Charlton Heston (Čarltonas Hestonas).
1959 — gimė vienas iš dueto „Pet Shop Boys“ — Chris Lowe (Krisas Lou).
1961 — gimė dainininkas Jon Secada (Džonas Sekada).
1970 — nuo heroino perdozavimo mirė 27 metų dainininkė Janis Joplin (Džanis Džoplin). Ji ką tik buvo baigusi įrašinėti savo antrą solinį albumą „Pearl“.
2010 — sulaukęs 95 metų amžiaus mirė garsus britų komikas seras Norman Wisdom (Normanas Visdomas).
