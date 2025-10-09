Spalio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.33 val., leidžiasi 18.39 val. Dienos ilgumas 11.06 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 11.16 val., teka 18.57 val.
Vardadieniai:
Dionyzas, Eglė, Gedenis, Germinas, Liudvikas, Rūstis, Virgailė
Datos:
Pasaulinė pašto diena;
Pasaulinė regėjimo diena.
Spalio 9-oji Lietuvos istorijoje:
1850 — gimė Vincas Pietaris, pirmojo lietuvių romano „Algimantas“ autorius. Mirė 1902 m.
1873 — gimė lietuvių kompozitorius, dainininkas ir dirigentas Mikas Petrauskas. Mirė 1937 m.
1900 — Rygoje gimė vertėjas, prieškario lietuvių poetas dadaistas imažinistas Pranas Morkūnas. Mirė 1941 m. fronte prie Maskvos.
1908 — gimė Jonas Švedas, kompozitorius, lietuvių liaudies dainų ir muzikos puoselėtojas. Mirė 1971 m.
1920 — lenkų generolas Lucjanas Żeligowskis (Liucijus Želigovskis), pažeisdamas prieš dvi dienas pasirašytą Suvalkų sutartį, užgrobė Vilnių.
1922 — gimė poetė Valerija Inčiūraitė. Mirė 2012 m.
1939 — Lietuva atgavo 1920 metais lenkų okupuotą Vilnių ir Vilniaus kraštą.
1999 — Lietuvos dviratininkė Edita Pučinskaitė tapo pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempione.
2008 — mirė žymi arfininkė, 1949–1979 m. dirbusi Lietuvos operos ir baleto teatro orkestre, Liudmila Chetagurova. Gimė 1918 m.
Spalio 9-oji pasaulio istorijoje:
1514 — Mary Tudor (Meri Tiudor), Anglijos karaliaus Henriko VIII sesuo, tapo trečiąja Prancūzijos karaliaus Liudviko XII žmona.
1701 — įkurtas Jeilio universitetas JAV.
1757 — gimė Prancūzijos karalius (1824—1830 m.) Karolis X.
1760 — Rusijos armija užėmė Berlyną.
1776 — Ispanijos misionieriai įkūrė San Franciską (JAV).
1835 — Paryžiuje gimė prancūzų kompozitorius, pianistas, dirigentas Charles Camille Saint-Saens (Šarlis Kamilis Sen Sansas). Mirė 1921 m.
1941 — JAV prezidentas Franklin D. Rooseveltas (Franklinas Rusveltas) patvirtina atominę programą, vėliau tapusią „Manhateno projektu (the Manhattan Project), kurio metu sukurtos trys atominės bombos, dvi iš kurių buvo susprogdintos Japonijoje.
1852 — gimė chemikas Emil Hermann Fischer (Ėmilis Hermanas Fišeris). Jis pradėjo kurti biochemijos mokslą. Mirė 1919 m.
1945 — už kolaboravimą su naciais II pasaulinio karo metais Paryžiaus teismas buvusį premjerą Pierre Laval (Pjerą Lavalį) nuteisė myriop.
1967 — nužudytas Kubos komunistų revoliucionierius Che Guevara (Če Gevara). Gimė 1928 m.
1874 — mirė Vokietijos pramonininkas Oskar Schindleris (Oskaras Šindleris), išgelbėjęs 1,2 tūkst. žydų nuo Holokausto. Gimė 1908 m.
1975 — Nobelio taikos premija paskirta Andrejui Sacharovui.
1982 — Londone mirė psichoanalitikė, Sigmund Freud (Zigmundo Froido) dukra Anna Freud (Ana Froid).
1992 — JT Saugumo taryba uždraudė karinius skrydžius virš Bosnijos ir Hercegovinos.
1997 — italų dramaturgas Dario Fo (Darijus Fo) buvo apdovanotas Nobelio premija už pasiekimus literatūroje.
2004 — Afganistane įvyko pirmieji prezidento rinkimai. Šalies prezidentu buvo išrinktas Hamid Karzai (Hamidas Karzajus).
2006 — Nobelio ekonomikos premija paskirta amerikiečių mokslininkui Edmund S.Phelps (Edmundui S.Felpsui) už makroekonominės politikos suderinimo laike analizę.
2007 — Nobelio fizikos premija paskirta prancūzui Albert Fert (Alberui Ferui) ir vokiečiui Peter Grunberg (Pėteriui Griunbergui).
2008 — Nobelio literatūros premija atiteko prancūzų romanistui Jean-Marie Gustave Le Clezio (Žanui Mari Gustavui Le Klezijo).
2009 — Nobelio taikos premija už raginimus mažinti pasaulio branduolinių ginklų atsargas ir pastangas dėl pasaulinės taikos paskirta JAV prezidentui Barack Obama (Barakui Obamai).
2014 — Nobelio literatūros premiją laimėjo prancūzų romanistas Patrick Modiano (Patrikas Modiano) „už atminties meną, prikėlusį sunkiausiai pagaunamus žmonių likimus ir atskleidusį okupacijos gyvąjį pasaulį“.
Spalio 9-oji šou pasaulyje:
1907 — gimė prancūzų režisierius bei aktorius Jacques Tati (Žakas Tati). Mirė 1982 m.
1940 — gimė „Beatles“ grupės narys John Lennon (Džonas Lenonas). Mirė 1980 m.
1966 — roko grupė „Rolling Stones“ įrašė savo pirmą „gyvo garso“ albumą „Got Live if You Want It“.
1973 — po šešerių metų vedybų išsiskyrė Elvis ir Priscilla Presley (Presliai).
1978 — David Bowie (Deividas Būvis) išleido albumą „Stage“.
1986 — Londone įvyko Andrew Lloydo Webberio (Endriu Loido Veberio) scenos miuziklo „Operos fantomas“ (Phantom of the Opera) premjera.
2010 — minint nužudyto legendinės britų grupės „The Beatles“ lyderio John Lennon (Džono Lenono) gimimo 70-ąsias metines, jo gimtajame mieste Liverpulyje buvo atidengtas naujas paminklas, įkūnijantis dainininko pastangas skleisti taiką pasaulyje.
2012 — popmuzikos superžvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) priėmė taikos apdovanojimą, kurį aktyvistė Yoko Ono (Joko Ono) jai įteikė per Islandijoje vykusią ceremoniją.
