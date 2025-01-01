Su gyventojais kalbėsis dėl poligono steigimo

Kaip BNS informavo KAM, susitikime dalyvaus krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas, taip pat atvyks Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai.
„Kalbėsimės su vietos bendruomenėmis ir atliepsime savivaldybės poreikius – jų nuomonė mums svarbi. Konstruktyvus dialogas padės judėti į priekį. Poligonai – tai ne tik karinis objektas, bet ir investicija į regionų ateitį: naujų darbo vietų sukūrimas, paslaugų sektoriaus augimas ir galimybės verslui. Susitikimo metu atsakysime į visus rūpimus klausimus“, – KAM pranešime cituojamas B. Bieliauskas.
Kaip pranešė ministerija, susitikimo metu bus pristatyti Kapčiamiesčio poligono steigimo planai, paaiškinta, kokia nauda laukia savivaldybės ir vietos bendruomenės, aptartos aplinkosaugos priemonės bei atsakyta į visus gyventojams rūpimus klausimus.
KAM pabrėžia, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba (VGT) poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas 2026 metų pavasarį.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija turėtų apimti apie 14,6 tūkst. hektarų, ten šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos ir kariniai mokymai, vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių, didesnio masto pratybos šiame poligone vyktų apie penkis kartus per metus ir truktų iki 10 dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Naujam brigados dydžio kariniam poligonui vietos ieškoma Lietuvoje siekiant sukurti nacionalinę diviziją, daugėjant sąjungininkų karių, augant šauktinių skaičiui ir rezervui, įsigyjant naujos karinės technikos.
