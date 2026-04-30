Suvalkų lietuvių pagrindinei mokyklai suteiktas „Vienybės“ vardas

„Džiugu, kad ši palyginti nauja lietuvių mokykla telkia bendruomenę, ieško ir atranda savo unikalumą, ima kurti tradiciją. Dėkoju visai bendruomenei, mokyklos bičiuliams, visiems, kurie savo parama, darbais, idėjomis prisideda prie mokyklos augimo“, – pranešime cituojama švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Suvalkų lietuvių „Vienybės“ mokyklos direktorės Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės teigimu, mokyklai suteiktas vardas ne tik iškelia naujus uždavinius ir įsipareigojimus, bet ir prasmingai susieja su istorija – 1907–1914 metais šiame krašte susibūrusi visuomeninė-kultūrinė lietuvių draugija taip pat vadinosi „Vienybė“.
Pasak mokyklos vadovės, atsiremdama į tradiciją, ilgametę šio krašto lietuvių istoriją, šiandieninė bendruomenė jaučiasi stipresnė atsiliepti į šiandienos aktualijas ir kurti ateitį.
Iškilmėse Suvalkuose taip pat dalyvavo miesto meras ir kiti miesto vadovai, Lietuvos ambasados, Seimo atstovai.
Lietuvių pagrindinė mokykla Suvalkuose atidaryta 2023 metų gruodį.
Mokyklos steigėjas – Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“, pastato įsigijimą, atnaujinimą finansavo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Pernai baigta mokyklos priestato statyba ir įrengimas, į jį įsikėlė Suvalkų lietuvių vaikų darželis. Pradinėje mokykloje mokosi apie pusšimtis vaikų.
Anot ministerijos, per kelerius metus šiai mokyklai iš viso skirta per 3,5 mln. eurų.
Lenkijoje be Suvalkų lietuvių „Vienybės“ mokyklos veikia dar keturios formaliojo švietimo mokyklos: privati Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla, Punsko Kovo 11-osios licėjus, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla lietuvių ir lenkų mokymo kalbomis ir Vidugirių pagrindinė mokykla.
Taip pat veikia Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių mokomąja kalba ir Suvalkų lietuvių vaikų darželis bei neformaliojo lituanistinio švietimo mokykla Varšuvoje.
ŠMSM iš dalies finansuoja lietuviškų mokyklų išlaikymą, skiria lėšų ugdymui, vadovėliams, skaitmeninėms ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, remia mokytojus.
