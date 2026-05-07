Švietimo ministerija pradėjo kolektyvines derybas su Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga

Pirmajame susitikime aptarta derybų eiga ir kita informacija, reikalinga kolektyvinės sutarties projekto rengimui.
„Pirmas posėdis pavyko, noriu palinkėti ir toliau dirbti konstruktyviai. Iššūkių tikrai yra, norime kartu ieškoti sprendimų, kad būtų atliepti švietimo bendruomenės lūkesčiai. Norėčiau sudėti akcentus į emocinės sveikatos stiprinimą, pagarbą mokytojui ir kitiems bendruomenės nariams, dėl šito prašysiu ir jūsų pagalbos“, – BNS perduotame komentare cituojama švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Planuojama, kad šakos kolektyvinėje sutartyje bus sprendžiamos esminės ir aktualiausios švietimo sektoriaus problemos.
A. Navickas BNS teigė, kad kol kas sunku spręsti, kaip seksis šios derybos, tačiau profesinė organizacija yra išsikėlusi konkrečius tikslus.
„Pagrindiniai yra trys prioritetai, tai yra mokytojų saugumas, mokytojų pritraukimas ir mokytojų išlaikymas mokyklose“, – BNS sakė LŠDPS vadovas.
Anot jo, pasiūlymų dėl priemonių šiems tikslams pasiekti turi tiek profesinė organizacija, tiek ministerija.
„Norėtumėme iki rugsėjo daugelį dalykų susitarti, kas liečia saugumą ir kitus klausimus, kurie galbūt nesusiję su finansais, nes suprantam, kad finansiniai dalykai turbūt spręsis biudžeto formavimo metu. Tai turbūt tie dalykai, kurie su finansais (susiję – BNS), tikimės susitarti iki gruodžio“, – sakė profsąjungos vadovas.
Pasak ŠMSM, profesinė sąjunga yra pateikusi 48 reikalavimus.
Kitas posėdis numatytas po savaitės. Derybinės grupės posėdžiai bus rengiami tris kartus per mėnesį.
Susitarti dėl derybų trukmės, eigos, kitų organizacinių klausimų pradedant kolektyvines derybas šalis įpareigoja Darbo kodeksas.
