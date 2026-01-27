Tautiečiai randa savų būdų keliauti tokiu oru: su pačiūžomis – pats tas

„Kai automobiliu neįmanoma, su pačiūžomis – pats tas. Oficialiai patvirtinta – lijundra rimta“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė viena moteris ir dalijosi vaizdo įrašu.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip ji čiuožia pačiūžomis tiesiog gatvėje.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Paskolinkite pačiūžas, man ryt į darbą reikia“, – vaizdo įrašą šmaikštaudama komentavo moteris.
„Žmogus gal olimpinėmis ruošiasi?“ – domėjosi internautas.
Panašiu įrašu dalijosi ir kita moteris, kuri pačiūžomis čiuožė savo kieme.
Tokie vaizdeliai užfiksuoti ir Lenkijoje, kur keliai, kaip ir Lietuvoje, tapo ledo arenomis.
Lietus ir minusinė temperatūra padengė Lenkijos kelius ir šaligatvius plonu, bet labai slidžiu ledo sluoksniu. Kai kurie žmonės pasinaudojo tokiomis oro sąlygomis. Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas vyras čiuožinėja gatve, išplito internete.
Kitas vaizdo įrašas susilaukė dar daugiau dėmesio. Maciejus Walichas mobiliuoju telefonu filmavo savo kelionę pačiūžomis Poznanės mieste.
„Pliusas yra tas, kad pakeliui į darbą galima pasidaryti čiuožimo treniruotę. Palieku čia, nes vieną dieną niekas manimi nepatikės“, – rašė jis.
Ekspertai perspėja, kad toks elgesys – rizikingas. Net jei čiuožimas gatve atrodo įspūdingai, galima pargriūti ar patekti į avariją, ypač kai pro šalį važiuoja automobiliai.
Sudėtingos eismo sąlygos
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptiko Vytauto Sakalausko, pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsis ir antradienį, tad eismo sąlygos šalyje ir toliau išliks sudėtingos.
„Dažnai būna, kad sulaukus lijundrų iš paskos seka teigiamos temperatūros, ledas ištirpsta, tačiau šįkart, deja, to neįvyks, nes šiluma Lietuvos beveik ir nepasieks. (...) Vietomis vėl bus lijundra ir nuo vakar dienos laikysis plikledis, o Pietų Lietuvoje, kur krituliai, kur lijundra, susidarys ir sudėtinis apšalas. Eismo sąlygos ir pėstiesiems, ir vairuotojams tikrai bus nepalankios“, – LRT radijui sakė V. Sakalauskas.
Pasak bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovo Rimanto Zagrebajevo, kelininkai atliko slidumo mažinimo darbus visą pastarąją naktį.
„Naktis keliuose buvo itin sudėtinga, šis rytas yra lygiai toks pat sudėtingas, nes lijundra ir plikledis daug kur išliko ir eismo sąlygos tebėra pavojingos. Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai. Ypač pietiniuose ir vakariniuose šalies regionuose“, – LRT radijui nurodė R. Zagrebajevas.
Kaip skelbta, šią savaitę orai Lietuvoje bus permainingi. Pirmoje jos pusėje daugelyje rajonų prognozuojami krituliai, aukštesnė oro temperatūra ir atlydys. Dėl to formuosis ir pavojingi reiškiniai – plikledis, lijundra bei sudėtinis apšalas.
