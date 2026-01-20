Teisėsauga vertina, ar dėl „Fegdos“ ir „Via Lietuva“ susitarimų yra poreikis ginti viešąjį interesą

Anot parlamentaro, pažeidimai galėjo būti padaryti sutartyje dėl bendrovės laimėtų dalies europinės magistralės „Via Baltica“ ruožo rekonstravimo darbų, kuriuos „Fegda“ vykdė A5 kelyje nuo Kauno iki Marijampolės per Suvalkus, atkarpoje nuo 56,83 iki 72,50 kilometro.
Kaip Eltai patvirtino Generalinė prokuratūra, šis Seimo nario kreipimasis gautas pernai gruodį ir persiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), o gruodžio pabaigoje STT priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
„Išnagrinėjus sausio pradžioje pateiktą M. Lingės skundą dėl šio nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo, sausio 16 d. prokuroro nutarimu skundas buvo atmestas“, – Eltai teigė prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Pasak jos, M. Lingės pareiškime pateikta informacija šiuo metu pateikta įvertinti prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorams dėl galimybės taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Parlamentaras įtaria, kad „Via Lietuva“ siekė apsaugoti „Fegdą“
M. Lingės teigimu, „Via Lietuva“ galėjo siekti apsaugoti su defektais nutiesto kelio rangovę nuo didesnių delspinigių.
„Kas sieja Rūdninkų ir „Via Baltica“ kelius, kuriuos tiesė ir rekonstravo „Fegda“? Trumpas atsakymas – brokai, nuo kurių tinkamo pašalinimo išsisukinėja įmonė“, – savo „Facebook“ paskyroje teigė M. Lingė.
Šiuo darbus įmonė įsipareigojo atlikti už 223,6 mln. eurų (su PVM), sutartis buvo sudaryta 2023 m. gegužės 18 d.
„Vieši duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad sutartis buvo vykdoma sudarant išskirtinai palankias sąlygas rangovui (bendrovei „Fegda“ – ELTA), priimant darbus su esminiais trūkumais, nesilaikant sutarties ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, taip pat leidžiant rangovui atlikti vien kosmetinį defektų šalinimą, netiriant jų priežasčių“, – rašoma kreipimesi prokuratūrai, su kuriuo susipažino ELTA.
Pasak M. Lingės, sutartimi „Fegda“ įsipareigojo „Via Baltica“ ruožo rekonstrukcijos darbus atlikti iki 2024 m. gruodžio 27 d. be esminių defektų, o jiems išryškėjus broką ištaisyti.
Jo teigimu, tuo atveju, jeigu bendrovė taisymo darbų neatliktų iki nustatyto termino, būtų pradedami skaičiuoti delspinigiai – po 55,4 tūkst. eurų už kiekvieną dieną.
„Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, nesilaikęs (rangos darbų – ELTA) sutarties 17 punkte nustatytų terminų, įsipareigoja sumokėti užsakovui („Via Lietuvai“ – ELTA) 0,03 proc. (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną (…) ir atlyginti užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos“, – rašte prokuratūrai cituojama „Fegdos“ ir „Via Lietuva“ sutartis.
M. Lingės teigimu, ruošiantis galutiniam darbų priėmimui „Via Lietuva“ techninis prižiūrėtojas, valstybinė įmonė „Viamatika“, 2025-ųjų balandį užfiksavo kelio defektus – dangos pasėdimą, išilginį trūkį ir šlaito, kelio atitvarų, kelkraščio deformaciją.
Kaip teigiama prokuratūrai, visi šie defektai užfiksuoti 2025-ųjų gegužės 7 d. „Fegdos“ ir „Via Lietuva“ sudarytame susitarime dėl kokybės garantinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau kartu konstatuota, kad visi jie nėra esminiai.
Parlamentaro teigimu, susitarime teigiama, kad rangos darbai gali būti priimti nepašalinus defektų ir nemokant delspinigių – esą taip pakeisti darbų priėmimo reikalavimai ir sąlygos bei rangovės „Fegda“ pareigos.
„Rangovui galimai buvo sudarytos išskirtinai palankios sąlygos defektus pašalinti pačiu pigiausiu ir mažiausiai darbo reikalaujančiu būdu, kuris, tikėtina, kainuoja dešimtis kartų mažiau nei konstrukcinis defekto taisymas atkuriant tikrąją projektinę dangos konstrukciją“, – prokuratūrai teigė M. Lingė.
„Susitarimas taip pat de facto panaikino sutartyje nustatytas rangovo atsakomybes už termino praleidimą pasekmes“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, iš viešai prieinamų pirkimo duomenų matyti, kad, nors darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2024-ųjų gruodžio 27 d., net ir tokiu atveju minėto susitarimo pasirašymo dieną 2025-ųjų gegužę darbai vėlavo daugiau kaip keturis mėnesius ir buvo „objektyviai neužbaigti dėl esminių trūkumų“.
„Via Lietuva“: jokios sutarties sąlygos pakeistos nebuvo
Kaip nurodė „Via Lietuva“ atstovai, parlamentaro minimu atveju sutarties su „Fegda“ sąlygos nebuvo pakeistos, o rangovė pašalino visus nustatytus kelio defektus – dabar garantinis laikotarpis galioja defektams dėl kelio nusidėvėjimo.
Anot įmonės, „Fegda“ broką pašalino dar 2025 m. birželį, o nepriklausomas techninis prižiūrėtojas patvirtino, kad jis ištaisytas tinkamai, todėl gali vykti statybos darbų priėmimo procedūra – tam pernai spalį pasirašytas Statybų užbaigimo aktas.
„Pabrėžiame, kad Mindaugo Lingės minimu susitarimu nebuvo pakeistos jokios sutarties sąlygos. Jis buvo sudarytas siekiant užfiksuoti defektus, rangovo atsakomybę ir susitarti dėl defektų suvaldymo priemonių. Tačiau po susitarimo pasirašymo paaiškėjus esminiams defektams, šis susitarimas nebuvo vykdomas (nes defektai ištaisyti iš karto – ELTA)“, – komentare teigė bendrovė.
„Pažymime, kad rangovas defektus šalina savo lėšomis, kaip tai numatyta sutartyje. Šiam objektui taikomas 10 metų – ilgesnis nei įprastai – garantinis laikotarpis. Per šį laikotarpį rangovas privalo pašalinti visus (dėl kelio nusidėvėjimo – ELTA) nustatytus defektus savo sąskaita“, – nurodė įmonės atstovai.
Bendrovė taip pat tikino teisėsaugos institucijoms teikianti visą reikalingą informaciją.
„Visi atsakymai į Mindaugo Lingės šiandien paskelbtus klausimus gruodžio pabaigoje buvo pateikti prokuratūrai kartu su atsakymus pagrindžiančiais dokumentais. Norime akcentuoti, kad bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir teikiame atsakymus į visus iškilusius klausimus“, – aiškino „Via Lietuva“.
Valstybinės įmonės teigimu, iš „Fegda grupės“ bendrovių „Fegda“ ir „Tilsta“ per teismą šiuo metu taip pat reikalaujama atlyginti per 9,5 mln. eurų netesybų už darbus, atliktus kelyje „Via Baltica“ link Lenkijos sienos.
Ieškinys Vilniaus apygardos teisme buvo pateiktas pernai rugsėjo 10 d. dėl delspinigių, nes įmonės, pasak „Via Lietuva“ atstovų, neįvykdė prašymo sumokėti priskaičiuotų netesybų.
Šalys byloje apsikeitė pirminiais procesiniais dokumentais.
Apie su defektais „Fegdos“ nutiestą kelią skelbta ir anksčiau
Apie su defektais „Fegdos“ atliktus kelio į Rūdninkų poligoną darbus pirmasis skelbė portalas „Delfi“ – anot jo, brokas kelyje pastebėtas iš karto po įrengimo, dar 2023 m., tačiau Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Pernai lapkritį pranešta, kad KAM ir „Fegda“ sutarė, jog bendrovė visa apimtimi pašalins garantiniu laikotarpiu atsiradusius kelio į Rūdninkus dangos defektus pagal naujos nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerija (KAM) su „Fegdos“ ir „Conres LT“ valdoma įmone „Rudina“, taip pat įmone „Merko statyba“ pasirašė maždaug 1,33 mlrd. eurų (su PVM) vertės sutartis dėl Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vystymo darbų.
Kaip skelbta žiniasklaidoje, ministerija galimą konkurso laimėtoją išrinko neatsižvelgdama į Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymą dėl „Fegdos“ patikimumo, kur buvo užfiksuota, jog įmonė slepia dalį duomenų apie save pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Tiesa, pati bendrovė teigė gavusi leidimą dirbti su mažesnio patikimumo informacija, kuri yra riboto naudojimo, o leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, negavo, nes nepateikė informacijos VSD apie mažos vertės įsigijimus iš trečiųjų šalių.
