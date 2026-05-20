Teismas: nepatikimų tiekėjų sąraše esanti „Ekobana“ gali būti IAE konkurso laimėtoja

Panevėžio apygardos teismas gegužės 7 dieną konstatavo, kad „Ekobana“ sugebėjo atkurti patikimumą, todėl IAE gali jai patikėti užsakymą.
Teismas atmetė antroje vietoje likusios bendrovės „Fenikso grupė“ prašymą pripažinti, kad „Ekobana“ patikimumą atkūrė tik fiktyviai, todėl negali laimėti konkurso.
„Ekobanos“ pateikti patikimumo atkūrimo paaiškinimai leido atsakovei (IAE – BNS) įsitikinti, kad tiekėjos įgyvendintos „apsivalymo“ priemonės, tiesiogiai susijusios su praeityje padarytu pažeidimu, buvo įgyvendintos“, – nusprendė teismas.
„Teismas dar kartą akcentuoja, jog pati perkančioji organizacija įsivertina tiekėjo, įrašyto į nepatikimų tiekėjų sąrašą, patikimumą ir pati priima sprendimą, ar pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo procedūros“, – pabrėžė teisėjas.
„Ekobana“ nepatikimų tiekėjų sąraše atsidūrė 2024-ųjų sausį, po to, kai „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) laiku nepateikė prekių ir neišlaikė reikalingo prekių rezervo, taip pažeisdama sutartį su ESO.
Įmonė vėlavimo priežastimis nurodė karą Ukrainoje bei žemės drebėjimą Turkijoje, kur veikė vienintelis įmonės tiekėjas, kurio ji nebuvo pajėgi pakeisti.
„Fenikso grupė“ teismui teigė, jog „Ekobana“ po jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą tinkamai neįrodė savo „apsivalymo“, o IAE nepakankamai patikrino „Ekobanos“ pasiaiškinimus bei nereikalavo realių įrodymų, kad priemonės buvo įgyvendintos.
Savo ruožtu IAE teismui aiškino, kad „Ekobana“ atlygino žalą, dėl kurios buvo įtraukta į sąrašą, sumokėjo visas netesybas ir kompensacijas bei atkūrė patikimumą. Ji taip pat nurodė gavusi iš „Ekobanos“ „apsivalymo“ priemones įrodančius dokumentus, ji pripažinta „apsivaliusia“ ir kituose pirkimuose.
Tuo metu teismas sutiko, kad įmonė nurodė realias vėlavimo aplinkybes, sutarties su ESO pažeidimo neneigė bei sutiko su netesybomis.
„Byloje nėra duomenų, kad „Ekobana“ būtų ginčijusi ESO netesybų (...) gavimo būdą, todėl jos sutikimas gauti mažesnes pinigines lėšas pagal išrašytas sąskaitas faktūras dėl ESO taikytų baudų laikytinas savanorišku nuostolių atlyginimu“, – nusprendė teismas.
Jis taip pat atmetė „Fenikso grupės“ pareiškimus, kad IAE „Ekobanai“ suteikė nepagrįstą pranašumą, nes rėmėsi išankstine nuomone, kurią susidarė po ankstesnių šios bendrovės laimėtų IAE pirkimų.
„Ekobana“ IAE užsakymu anksčiau statė šią savaitę oficialiai uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos griovimui būtinus laikinus statinius, atliko įvairius remonto darbus uždaromoje atominėje jėgainėje.
