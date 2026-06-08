 Traukinių keleiviams – dvigubas smūgis: didesnės kainos ir ilgesnės kelionės

Traukinių keleiviams – dvigubas smūgis: didesnės kainos ir ilgesnės kelionės

2026-06-08 11:59
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Baigėsi nuolaidos, pakilo kainos. Tokią situaciją pastebėjo dalis traukinių keleivių. Vieniems bilietai brango euru, kitiems – ir 5 eurais. Susisiekimo ministras aiškina, kad pavasarį taikyta nuolaida dėl to nekalta. Tačiau „Lietuvos geležinkeliai“ apskritai atmeta, kad kainos kilo.

Politologas Ainius Lašas už kelionę traukiniu antrąja klase iš Vilniaus į Kauną ir atgal sumokėjo daugiau nei 27 eurus.

„Kai užsisakiau bilietus, ištiko lengvas šokas“, – sakė A. Lašas.

Palyginimui, balandį, kai galiojo nuolaida, toks bilietas kainavo 12,5 euro. Kovą, dar iki nuolaidos, – 22 eurus. Dabar suma didžiausia.

„Ne tik nuolaida panaikinta, bet ir bilietas brangesnis nei esu kada nors mokėjęs“, – teigė A. Lašas.

A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Kad kainos pakilo, pastebi ir daugiau keleivių.

„Aš lengvatinį bilietą turiu ir važiuoju į Šiaulius. Mokėjau 3,6 euro kažkur“, – skaičiavo keleivė.

„Buvo 2,4 euro, o dabar – 3,6. Tai 1,2 euro, 30 procentų pabrango. Atrodo nedaug, bet 30 procentų“, – skaičiavo kita keleivė.

„Lietuvos geležinkeliai“ atkerta: bilietai nebrango. Tiesiog baigėsi nuolaidos.

„Nuolaidos baigėsi, bet kaina liko ta pati“, – aiškino „Lietuvos geležinkelių“ korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.

Ir priduria, kad traukinių bilietai veikia panašiai kaip lėktuvų: kuo anksčiau perki, tuo mažiau moki.

„Reguliari bilieto į Kauną kaina svyruoja tarp 5 ir 13 eurų. Kuo anksčiau žmogus perka bilietą, tuo mažesnė kaina“, – teigė A. Zubriakovas.

A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Kodėl to reikia? Atsakymas paprastas.

„Žinoma, kad esmė yra didesnės pajamos, bet tuo pačiu tai ugdo žmones planuoti gyvenimą iš anksto“, – sakė A. Zubriakovas.

„Niekada nepirkdavau iš anksto ir lyginu ne pigiausią su brangiausiu, o tai, ką mokėjau anksčiau ir dabar. Mano elgsena nepasikeitė“, – pabrėžė A. Lašas.

Susisiekimo ministras teigia, kad pavasarį taikyta nuolaida su tuo nesusijusi.

„Tai nėra susiję su buvusia nuolaida. Kainas lemia kiti faktoriai – natūraliai įsivertinami infrastruktūros kaštai, naujų traukinių atėjimas“, – aiškino susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Tad nieko nelieka, tik pratintis prie dabartinių kainų.

„37 eurai grįžti iš Vilniaus į Kretingą pirma klase atrodo ganėtinai brangu“, – sakė keliautojas.

D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Tiesa, dingusios nuolaidos keleiviai pasigenda. Du mėnesius traukiniais buvo galima važiuoti perpus pigiau, o keleivių skaičius šovė į viršų – papildomai keliavo 200 tūkst. žmonių.

„Labai gaila, kad atšaukta nuolaida, kuri buvo iš Vyriausybės. Buvo patogiau, nes dabar kainos žiauriai...“ – teigė vyras.

Ar nuolaida grįš, nežinia. Vyriausybė vertins, kiek ji kainavo ir ar davė rezultatą.

„Prie to klausimo grįšime rugpjūčio mėnesį“, – sakė J. Taminskas.

„Jeigu Vyriausybė deklaruoja, kad viešojo transporto naudojimas yra vertybė, kad žmonės mažiau naudotųsi nuosavu transportu, kaip tik reikia skatinti“, – kalbėjo A. Lašas.

Kol geležinkeliai laukia analizės, autobusų vežėjai mėgina susigrąžinti keleivius. Bilietų kainų nekelia.

„Kol kas išlaikome tą patį kainų lygmenį, pasižadame nenutraukinėti maršrutų, nepaisant to, kad kaštai didėja“, – teigė „Kautros“ vadovas Linas Skardžiukas.

Vežėjai viliasi, kad pasibaigus traukinių nuolaidoms jų nuostoliai sumažės.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Mes norime, kad grįžtų srautas, o keleivis turėtų tas pačias kainas“, – sakė L. Skardžiukas.

Galbūt į autobusą persėdančių keleivių ir daugės. Mat traukinių keleivių laukia dar vienas išbandymas. Šią vasarą kai kurie maršrutai pailgėjo.

„Būdavo iki Šiaulių iš Vilniaus dvi su puse valandos, dabar – trys su trupučiu“, – sakė moteris.

„Nėra vėlyvų traukinių. Iš Vilniaus paskutiniai traukiniai išvažiuoja apie 6–7 valandą vakaro. Siaubas, negali taip būti“, – piktinosi vyras.

Kelionių planus jaukia remontai.

„Kelio remonto darbai Gudžiūnų ruože vyks iki Joninių, todėl kelionė Kaunas–Šiauliai ir Vilnius–Ryga pailgėja 20–30 minučių“, – aiškino A. Zubriakovas.

Taip pat vyksta elektrifikacijos darbai, kad į geležinkelius išriedėtų nauji traukiniai. Šie darbai turėtų trukti iki rudens.

Šiame straipsnyje:
traukinių bilietai
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Lietuvos geležinkeliai
bilietų kainos
Nuolaidos
Ainius Lašas
Juras Taminskas
Aleksandras Zubriakovas
viešasis transportas
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