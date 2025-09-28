Trumpą nepalankiai vertina kas antras lietuvis

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis teiraujantis gyventojų, ar D. Trumpas yra vertas Nobelio Taikos premijos, šeši iš dešimties (62 proc.) apklaustųjų į šį klausimą atsakė neigiamai.
Tyrimo duomenys rodo, kad tokios nuomonė laikėsi visos be išimties gyventojų grupės, išskyrus tuos, kurie palankiai vertina D. Trumpą. Kad JAV prezidentas nevertas šios premijos, nurodė gyventojai, ketinantys balsuoti už Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ bei už Tėvynės sąjungą–Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD).
Visgi, penktadalis (21 proc.) apklaustųjų teigė tokiai idėjai pritariantys.
Šios nuomonės labiau laikosi jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį, vadovai, specialistai ir tarnautojai bei besimokantis jaunimas, dešiniųjų pažiūrų respondentai, gyventojai, ketinantys per Seimo rinkimus balsuoti už Liberalų sąjūdį.
Dar šeštadalis apklaustųjų nuomonės šia tema neturėjo.
D. Trumpą nepalankiai vertina kas antras gyventojas
Tuo metu paprašius įvertinti patį D. Trumpą, teigiamai apie jį atsiliepė daugiau nei trečdalis (36 proc.) gyventojų.
Visgi, kas antras (51 proc.) gyventojas D. Trumpą vertina neigiamai.
Kiek daugiau nei dešimtadalis (13 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Kiek palankiau už kitus dabartinį JAV prezidentą įvertino vyrai, 50–64 metų žmonės, miestų gyventojai, respondentai su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį, vadovai, specialistai ir tarnautojai bei besimokantis jaunimas, dešiniųjų pažiūrų respondentai.
Tuo metu nepalankiausiai D. Trumpą įvertino jaunimas iki 30 metų, bedarbiai ir namų šeimininkės, kairiųjų pažiūrų respondentai.
Palankiau už kitus JAV prezidentą įvertino Liberalų sąjūdžio bei „Nemuno aušros“ partijų rinkėjai, o nepalankiausiai jį vertina Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ bei TS-LKD palaikantys gyventojai.
„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
