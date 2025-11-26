Tyrimas atskleidė šokiruojančius lietuvių įpročius

Kodėl taip sunku atsisakyti telefono ir ką dar atskleidė tyrimas, pasakojo „Telia“ tyrimų ir įžvalgų vadovė Miglė Andrulionytė.
– Nustebino rezultatai? Ko jūs klausėte žmonių?
– Šioje bangoje klausėme visko apie Kalėdas: kokios yra tradicijos, kaip į tai įsipaišo telefonas, ar jie norėtų jo daugiau ar mažiau, kaip jie galvoja, kaip kiti žmonės naudoja telefoną. Ir apskritai – kokia telefono vieta yra prie Kūčių stalo. Kas mane labiausiai nustebino – jaunimas iš tiesų labiausiai nori atsitraukti nuo telefonų. Ir visiškai netikėtai, nes žinome ir suprantame, kad tai tie žmonės, kurie daugiausia juos naudoja, bet iš tiesų jie nori to gyvo bendravimo, gyvo ryšio.
– O klausėte, kodėl nesirenka gyvo bendravimo ir vis dėlto renkasi telefoną?
– Šito neklausėme. Klausėme, ar jie planuoja mažiau naudoti, ir, aišku, dauguma žmonių sako, kad taip – per šventes jie planuoja mažiau naudoti, nors netiki, kad kiti tą darys. Bet iš įžvalgų, iš tendencijų, kurios vyksta, matome, kad žmonės nebemato aplinkos, ir tas telefonas tampa kaip mažas kalėjimas, iš kurio negalime ištrūkti.
– Kartais tame kalėjime sėdime keliese. Kiek žmonių telefoną naudoja būdami su draugais?
– Du trečdaliai žmonių bent kartą pokalbio metu, prie stalo su draugais ar per pasimatymą, išsitraukia telefoną.
– Ir per pasimatymą?
– Ir netgi per pasimatymą. Taip, tikrai netikėti skaičiai.
– Tikrai netikėti. Yra dar vienas skaičius, kuris nustebino ir mane. Nors tikrai esu mačiusi tą situaciją ir gal net pati buvusi, kai kažką labai smagaus randi internete, savo telefone, ir pasidalini su žmogumi, kuris sėdi ant tos pačios sofos, neparodydamas, o persiųsdamas. Kas čia per fenomenas?
– Čia iš tiesų yra mūsų įprastas elgesys – kažką perduoti. Anksčiau perduodavome raštelius, kažkokias popierines žinutes, dabar tą darome telefone. Taip, pusė žmonių nori pasidalyti nuotrauka, memu ar dar kažkuo su šalia esančiu. Net klausėme – kodėl jūs tai darote? Atsakydavo, kad taip patogiau arba daro dėl to, kad kiti nemato.
– Pasakykite, kur jūs pati nenaudojate telefono?
– Su šeima vakarais turime tradiciją: mano šešerių metų dukra surenka visų telefonus ir įdeda į ryšio dėžę. Sunku tą padaryti ir nėra smagu, kai tą daro vaikas. Bet matome iš duomenų, kad tėvai telefoną naudoja ne taip ir mažai, palyginus su vaikais.
– O kur niekada nesinaudotumėte telefonu dar be šeimos vakaro? Kokios šventės proga? Gal per Kūčias pas jus telefonai lygiai taip pat atsiduria kažkur labai toli?
– Visur naudoju. Esu vienas iš tų žmonių, 70 proc., kurie sako, jog telefoną nešasi net ir į tualetą.
Naujausi komentarai