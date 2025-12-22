Tyrimas: Lietuvos gyventojai gynybą ir saugumą įvardija svarbiausiu Europos Sąjungos prioritetu

Tai – aukščiausias rodiklis ES. Panašiai šį prioritetą mato Suomijos – 53 proc. ir Danijos – 52 proc. gyventojai.
Apklausos duomenimis, Lietuvos visuomenė išlieka taip pat viena tvirčiausiai remiančių Ukrainą: karinei paramai pritaria 77 proc. gyventojų, jos finansinei paramai – 85 proc., ekonominėms sankcijoms Rusijai – 82 proc., Ukrainos narystės ES perspektyvai – 71 proc.
Pasak Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Mariaus Vaščegos, Lietuvos gyventojų nuotaikos išlieka vienos pozityviausių visoje Europos Sąjungoje.
„Naujausias „Eurobarometro“ tyrimas rodo išliekantį Lietuvos visuomenės pasitikėjimą Europos Sąjunga – net 66 proc. Lietuvos gyventojų teigia ja pasitikintys, o tai yra antras rezultatas visoje ES, gerokai viršijantis ES vidurkį – 48 proc. Lietuviai taip pat išsiskiria optimizmu dėl ES ekonomikos – net 73 proc. lietuvių ES ekonomiką vertina gerai ir tai yra geriausias rezultatas tarp valstybių narių“, – išplatintame pranešime teigė M. Vaščega.
Anot jo, optimizmas išlaikomas ir dėl ateities – net 71 proc. respondentų Lietuvoje optimistiškai vertina ES ateitį. Taip pat lietuviai palaiko ir bendrą saugumo ir gynybos politiką, ES užsienio politiką, prekybos politiką ir ES plėtrą.
Demokratijos veikimu Lietuvoje patenkinti 55 proc. gyventojų – šiek tiek daugiau nei ES vidurkis – 54 proc. Tyrimo duomenimis, nors šis rodiklis šiek tiek sumažėjo palyginti su 2024 metų rudens tyrimu, jau dvejus metus iš eilės teigiamas vertinimas lenkia neigiamą, o tai leidžia manyti, kad demokratijos vertinimas Lietuvoje pastaruosius dvejus metus buvo stabilus.
Pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje taip pat pasiekė aukščiausius rezultatus – net 88 proc. šalies gyventojų teigia esantys patenkinti gyvenimu. Per metus šis rodiklis išaugo 4 procentiniais punktais ir pirmą kartą viršijo ES vidurkį – 86 proc.
Respondentų nuomone, svarbiausia problema Lietuvai išlieka infliacija, kurią kaip pagrindinę problemą įvardijo 39 proc. respondentų. Toliau rikiuojasi gynyba ir saugumas bei Rusijos invazija į Ukrainą. Pastarieji rodikliai išskiria Lietuvą, kaip ir daugumą Šiaurės ir Rytų Europos šalių, iš kitų ES šalių, kuriose saugumo klausimai visuomenei kelia mažiau nerimo.
„Eurobarometro“ tyrimas atliktas 2025 metų spalio mėnesį visose 27 ES valstybėse narėse Europos Komisijos užsakymu. Tyrimo metu tiesioginio interviu metodu visoje Lietuvoje apklausti 1002 respondentai, atrinkti atsitiktinės tikimybinės atrankos būdu. Respondentų amžius – 15 ir daugiau metų. Apklausa reprezentuoja visų Lietuvos piliečių nuomonę su ne didesne nei 3,1 proc. statistine paklaida.
