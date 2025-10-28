URM rekomenduoja įvertinti būtinybę keliauti į Jamaiką, Kubą ir Bahamas

Kaip antradienį pranešė ministerija, prie Jamaikos krantų artėjant uraganui „Melissa“ dėl gausaus lietaus ir smarkaus vėjo gali kilti katastrofiški staigūs potvyniai ir formuotis nuošliaužos, pakrantės zonose – audros bangos.
Po uragano gali būti sutrikdytas transporto, elektros, ryšių, vandens ir maisto tiekimas, medicininės pagalbos paslaugos.
Pasak mininisterijos, Jamaikos tarptautiniai oro uostai lieka uždaryti iki atskiro pranešimo.
„Šiuo metu Jamaikoje ir minėtuose Kubos bei Bahamų regionuose esantiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama stebėti vietos ir tarptautines oro sąlygų naujienas, įskaitant Jamaikos meteorologijos tarnybos ir JAV nacionalinio uraganų centro informaciją bei laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų, ypač jei bus duotas evakuacijos įsakymas“, – teigiama ministerijos pranešime.
Prognozuojama, kad uraganas pasieks ir Kubos rytinę dalį bei Bahamų pietrytinę ir centrinę dalis.
Šiuo metu esantiems Jamaikoje, Kuboje ar Bahamose ministerija rekomenduoja nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų įmanoma susisiekti dėl konsulinės pagalbos.
Jamaikoje, Kuboje ir Bahamose Lietuvos diplomatinių atstovybių nėra – konsulinės pagalbos galima kreiptis į Lietuvos ambasadą JAV.
Be kita ko, kiekvienas ES pilietis Bendrijai nepriklausančioje šalyje, kurioje jo valstybė neturi atstovybės, dėl konsulinės pagalbos turi teisę kreiptis į bet kurios kitos ES šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.
