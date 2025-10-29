Regioną siaubia vienas galingiausių uraganų istorijoje

Uraganas „Melissa“ pasiekė Kubos rytinę pakrantę, praneša JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC).
Trečios kategorijos audra siaučia Karibų jūros saloje, o jos vėjo greitis siekia iki 193 km/val.
Antradienio vakarą Jamaikos vyriausybė skelbė, kad daugiau nei 530 tūkst. žmonių liko be elektros, o beveik kiekvienoje parapijoje pranešta apie užblokuotus kelius, nuvirtusius medžius ir didelius potvynius.
Anot NHC, „Melissa“ – galingiausias uraganas, smogęs salai nuo tada, kai prieš 174 metus pradėta juos registruoti, ir viena stipriausių kada nors užfiksuotų Atlanto audrų.
Kuboje evakuoti šimtai tūkstančių žmonių
Dėl galingos audros Kuboje evakuoti per 700 tūkst. žmonių, rašo „AP News“.
Prognozuojama, kad „Melissa“ vėliau trečiadienį pasieks Bahamus. JAV sinoptikai pranešė, kad dėl besitęsiančio intensyvaus lietaus gali kilti gyvybei pavojingų potvynių ir daugybė nuošliaužų. Tuo tarpu Bermuduose paskelbtas uragano pavojus.
Uraganas gali pabloginti ir taip didelę ekonominę krizę Kuboje. Ši krizė jau lėmė ilgalaikius elektros energijos tiekimo sutrikimus, degalų ir maisto trūkumą šalyje.
„Bus daug darbo. Žinome, kad bus padaryta daug žalos“, – sakė Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis, patikindamas, kad „niekas neliks nuošalyje“.
Tuo pačiu metu jis paragino gyventojus nenuvertinti „Melissos“ galios – „stipriausios kada nors smogusios šalies teritorijai“.
Žodžiais to neįmanoma perteikti...
Žalos mastai Jamaikoje
Antradienį Jamaikoje vėjo greitis siekė 295 km/val.
Žalos pridaryta Pietų Jamaikoje bei pietvakarinėje Šv. Elžbietos parapijoje, kuri buvo „po vandeniu“, teigė Jamaikos nelaimių rizikos valdymo tarybos pirmininko pavaduotojas Desmondas McKenzie.
Audra taip pat apgadino keturias ligonines, o viena liko be elektros, todėl pareigūnams teko evakuoti 75 pacientus, sakė D. McKenzie.
„Jamaika išgyveno, ką galiu pavadinti vienu blogiausių savo istorijoje laikotarpių“, – tvirtino D. McKenzie.
Antradienio vakarą daugiau nei pusė milijono jamaikiečių neturėjo elektros, o pareigūnai pranešė, kad didžiojoje salos dalyje išvirto medžiai, kilo dideli potvyniai.
Ministras pirmininkas Andrew Holnessas transliuotojui CNN sakė, kad nors kol kas nėra patikimos informacijos apie aukas, valdžios institucijos mano, jog, atsižvelgiant į sunaikinimų mastą, greičiausiai yra žmonių, kurie neteko gyvybių.
Vyriausybė pareiškė, kad tikisi jau ketvirtadienį vėl atidaryti visus Jamaikos oro uostus, kad būtų užtikrintas greitas pagalbos paskirstymas.
„Labai baisu“
Jamaikietis „Sky News“ papasakojo, kas dėjosi šalyje audros metu. Uraganas „Melissa“ užklupo jį ir jo nėščią žmoną.
„Šiuo metu neturiu elektros ir vandens“, – sakė Chevaughnas Brownas.
„Žodžiais to neįmanoma perteikti... Tai pirmas kartas, kai per tokį trumpą laiką matome tokią niokojančią audrą“, – pasakojo jis.
C. Brownas, Sandraugos jaunimo klimato kaitos tinklo narys, paaiškino, kad uraganas prasidėjo kaip tropinė audra.
„Per trumpą laiką ji greitai sustiprėjo“, – sakė jis.
„Ji tapo penktos kategorijos uraganu. Man pavyko surinkti pakankamai išteklių, pavyzdžiui, negendančio maisto. Man taip pat pavyko sukaupti vandens ir aplankyti kai kuriuos savo bendruomenės narius, kad sužinočiau, kokios paramos jiems reikia“, – pasakojo vyras.
C. Brownas teigė, kad jo nėščia žmona yra „išsigandusi“ ir pridūrė, kad tai „gali pastūmėti ją pagimdyti prieš laiką“.
