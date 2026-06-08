Valdžioje bręsta permainos: prezidentas prabilo apie naują Vyriausybę

Vėl vasara, vėl keičiasi koalicija, vėl derybos, į kurias vėl kviečiama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Tik šįkart – be S. Skvernelio.
„Pasakyti, kad mes veržiamės į Vyriausybę, taip pat negalima“, – teigė V. Sinkevičius.
Kaip ten bebūtų, kitą savaitę planuojama pradėti derybas.
„Taryba pareikalavo po dviejų savaičių pristatyti derybų rezultatus“, – sakė Mindaugas Sinkevičius.
Kadangi tai ne pirmas kartas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga mano, jog sutarimą rasti pavyks greičiau nei pernai.
„Kas čia rašė, kad agurkų sezono nebus? Bet bus, manau“, – juokavo A. Veryga.
Iš koalicijos pašalinę aušriečius socialdemokratai per dvejus metus ją formuoja jau trečią kartą.
Prezidentas tokį sprendimą pasveikino dar vakar.
„Kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada“, – sakė prezidentas G. Nausėda.
Jis norėtų darbą su naująja Vyriausybe pradėti kuo greičiau.
„Dabar ne tas laikas, kai galime įklimpti ar galėtume sau leisti įklimpti į ilgas derybas“, – pabrėžė G. Nausėda.
Jei tokia koalicijos sudėtis ir bus patvirtinta, valdančioji dauguma Seime turės jau tik trapią kelių balsų persvarą.
„Abejonių iki pat paskutinės minutės buvo, nes tai ne pirmas svarstymas“, – teigė A. Veryga.
Su valstiečių frakcija viskas aišku.
Pozicijos liks tokios, kokios yra.
Valstiečiams patikėta Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai–Krikščioniškų šeimų sąjungai – Teisingumo ministerija.
„Dėl mūsų ministrų tikrai nematyčiau nei poreikio, nei reikalo ką nors keisti. Nelabai jiems ten kas nors ir priekaištų turi“, – sakė A. Veryga.
Demokratams tektų „Nemuno aušros“ ministerijos – Aplinkos ir Žemės ūkio.
„Premjero pareigos ir Seimo pirmininko pareigos turėtų būti paliktos socialdemokratų dispozicijoje“, – teigė M. Sinkevičius.
„Kol kas nėra jokių diskusijų apie ministrų pozicijas. Manau, pirmas esminis klausimas yra, kokio lygio Vyriausybės perkrovą turėsime“, – aiškino V. Sinkevičius.
Socialdemokratų lyderis viešai nepatvirtino, bet panašu, kad į premjerus eis pats.
G. Nausėda sako, kad dabartinei premjerei I. Ruginienei priekaištų neturi, tačiau mielai dirbtų ir su M. Sinkevičiumi.
„Tikrai keisdavomės nuomonėmis svarbiausiais visuomenės gyvenimo klausimais. Nepastebėjau didesnių išsiskyrimų vienoje ar kitoje pozicijoje“, – sakė G. Nausėda.
Kalbama, kad socialdemokratai ministerijose norėtų keisti dalį savo ministrų.
Kliba kultūros, vidaus reikalų ir finansų ministrų kėdės.
„Kuriuos asmenis tai paliestų, dar per anksti sakyti“, – teigė M. Sinkevičius.
Užtat ne per anksti pasirodė kalbėti, kad vietoje užsienio reikalų ministro K. Budrio matytų kitą žmogų.
„Dėkoju Mindaugui už įvertinimą. Jeigu jis iš tiesų svarsto ar projektuoja galimybę perimti ministro pirmininko pareigas ir mato mane užsienio reikalų ministru, tai, aišku, rodo jo pasitikėjimą“, – sakė V. Sinkevičius.
Užsienio reikalų ministerija formaliai priklauso socialdemokratams, nors iš tiesų K. Budrys yra G. Nausėdos žmogus Vyriausybėje.
„Pirmiausia mes nežinome, ar Virginijus Sinkevičius pretenduoja, kokios bus derybos ir apskritai ministrų keitimas, socialdemokratų deleguotų ministrų keitimas. Juk aš negaliu mylėti socialdemokratų labiau negu jie patys save myli“, – komentavo G. Nausėda.
Ir dar kartą stoja ginti K. Budrio.
„Jis atliepia tiek Vyriausybės programą, tiek mano lūkesčius. Tai yra tiesiog siekis nukreipti dėmesį nuo svarbesnių dalykų, kalbant apie vieno ministro personaliją“, – pabrėžė G. Nausėda.
Įtampa čia pat gali ir subliūkšti.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Mat dabar V. Sinkevičius yra Briuselyje. Nepanašu, kad skubėtų krautis lagaminus ir dėl ministro portfelio atsisakytų vietos Europos Parlamente.
„Einant į derybas tikrai neuždarysime jokių durų. Viskas priklausys nuo derybų eigos, bet, kaip sakiau, kalbėti apie konkrečias asmenybes ar ministrų paskyrimus tikrai yra labai anksti“, – teigė V. Sinkevičius.
Net stoja dabartinio ministro pusėn.
„Tokių esminių klaidų tikrai nėra“, – sakė V. Sinkevičius.
Iš Briuselio partijai vadovauja ir A. Veryga.
M. Sinkevičius darbams diriguoti bandė iš Jonavos.
„Man atrodo, čia turbūt toks atgyvenęs reikalas. Žinote, anksčiau telefonai būdavo pririšti prie laido, gal ir nematydavai veido, o dabar mes ir matomės, ir šnekamės“, – juokavo M. Sinkevičius.
Tikimasi, kad pirmasis derybų raundas galėtų įvykti ateinančios savaitės viduryje.
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