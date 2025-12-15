Valstybės gynimo taryba spręs dėl kovos su kontrabandiniais balionais būdų

„Prezidentas kviečia VGT posėdį, kuriame bus svarstomos papildomos priemonės kovojant su Baltarusijos hibridine ataka“, – posėdžio išvakarėse BNS sakė šalies vadovo atstovas Ridas Jasiulionis.
Pats Gitanas Nausėda dar praėjusią savaitę teigė, jog posėdžio metu svarstant apie priemones, be kita ko, bus diskutuojama apie tai, koks Minsko turtas, kuris yra Lietuvoje, galėtų būti užšaldytas arba konfiskuotas.
Kaip rašė BNS, kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu, tačiau Lietuvos politikai tokius raginimus atmeta. Pasak jų, taip režimas siekia legitimizavimo bei sankcijų panaikinimo.
VGT taip pat aptars pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo eigą.
BNS rašė, kad Suomija, Švedija, Norvegija, Lietuva, Estija ir Nyderlandai birželio pradžioje pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį rengs galimą bendrą CV90 šarvuotų pėstininkų kovos mašinų pirkimą.
Pėstininkų kovos mašinų CV90 pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims numatomas nuo 2028 metų. Sandorio kaina nenurodoma.
Vyriausiasis prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis yra sakęs, kad VGT taip pat aptars vietą, kur turėtų atsirasti naujas brigados dydžio poligonas.
BNS rašė, kad ankstesnė Krašto apsaugos ministerijos vadovybė Lietuvoje norėjo įsteigti du naujus poligonus.
Vienas iš jų planuotas brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
