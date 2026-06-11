Vienuoliktokai laikys informatikos egzaminą, dvyliktokai atliks biologijos patikrinimo užduotis

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją informatikos VBE dalį, kurią laiko vienuoliktokai, sudaro 12–20 klausimų, į kuriuos atsakius galima surinkti 24 taškus, bei 4–6 struktūriniai klausimai, kurių bendra vertė – 16 taškų.
„Klausimai ir poklausimiai yra pasirenkamojo atsakymo ir trumpojo atsakymo: pasirenkamojo atsakymo klausimai ir poklausimiai gali būti skirtingų tipų, pavyzdžiui, pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais; pasiūlytų atsakymų susiejimo; eiliškumo nustatymo; objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo; elementų pažymėjimo vizualizacijoje ir pan.; trumpojo atsakymo klausimuose ir poklausimiuose pateikiamas atsakymo lapas, kuriame reikia įrašyti klausimo atsakymą“, – nurodo agentūra.
Šio egzamino trukmė – 90 min. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu.
Tuo metu dvyliktokai ketvirtadienį atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduotis – turės atsakyti į 15 trumpojo atsakymo ir 5–6 struktūrinius klausimus. Už pirmosios kategorijos klausimus daugiausia galima surinkti 15 taškų, o teisingai atsakius į visus struktūrinius klausimus – 45 taškus.
Šio patikrinimo trukmė – 3 valandos, jis vykdomas tradiciniu būdu.
Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Jos metu vienuoliktokai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos, vokiečių ir prancūzų bei anglų kalbų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o dvyliktokai laikė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, matematikos, filosofijos, inžinerinių technologijų, anglų kalbos bei ekonomikos ir verslumo egzaminus.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
Naujausi komentarai