Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas – atnaujintas

2025-10-25 08:13
BNS inf.

Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo penktadienio vakaro uždaryti Vilniaus ir Kauno oro uostai naktį atnaujino veiklą, pranešė Susisiekimo ministerija.

Abu oro uostai atidaryti 2.35 valandą.

Iš pradžių orlaivių eismas abiejuose oro uostuose buvo sustabdytas iki 22 val., vėliau šis terminas pratęstas iki 2 val. nakties, galiausiai – iki 4 val., tačiau abu oro uostai buvo atidaryti anksčiau nei planuota.

Anot ministerijos, šalies oro uostai operatyviai ėmėsi veiksmų situacijai suvaldyti – pagal galimybes skrydžiai buvo nukreipiami į Palangos oro uostą, o keleiviams organizuojamas pervežimas autobusais, kad jie galėtų saugiai grįžti namo.

Lietuvos oro uostų duomenimis, dėl laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – abiejuose oro uostuose bendrai paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.

Iš viso bendrai abiejuose oro uostuose atšaukta dešimt skrydžių, keturiolika nukreiptų, šešiolika – pavėlintų.

Kauno oro uoste paveikta 510 keleivių ir trys skrydžiai: du nukreipti, vienas atšauktas.

Tuo metu Vilniaus oro uoste paveikti apie 5,9 tūkst. keleivių ir 37 skrydžiai: devyni atšaukti, dvylika nukreiptų, du iš jų į Palangos oro uostą, iš kur keleiviai autobusais pervežti į Vilnių, bei šešiolika skrydžių pavėlinta.

Lietuvos oro uostų teigimu, dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

„Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyvas“, – teigiama pranešime.

BNS rašė, Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 valandą.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi.

Šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.

