Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas – atnaujintas

Abu oro uostai atidaryti 2.35 valandą.
Iš pradžių orlaivių eismas abiejuose oro uostuose buvo sustabdytas iki 22 val., vėliau šis terminas pratęstas iki 2 val. nakties, galiausiai – iki 4 val., tačiau abu oro uostai buvo atidaryti anksčiau nei planuota.
Anot ministerijos, šalies oro uostai operatyviai ėmėsi veiksmų situacijai suvaldyti – pagal galimybes skrydžiai buvo nukreipiami į Palangos oro uostą, o keleiviams organizuojamas pervežimas autobusais, kad jie galėtų saugiai grįžti namo.
Lietuvos oro uostų duomenimis, dėl laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – abiejuose oro uostuose bendrai paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.
Iš viso bendrai abiejuose oro uostuose atšaukta dešimt skrydžių, keturiolika nukreiptų, šešiolika – pavėlintų.
Kauno oro uoste paveikta 510 keleivių ir trys skrydžiai: du nukreipti, vienas atšauktas.
Tuo metu Vilniaus oro uoste paveikti apie 5,9 tūkst. keleivių ir 37 skrydžiai: devyni atšaukti, dvylika nukreiptų, du iš jų į Palangos oro uostą, iš kur keleiviai autobusais pervežti į Vilnių, bei šešiolika skrydžių pavėlinta.
Lietuvos oro uostų teigimu, dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
„Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyvas“, – teigiama pranešime.
BNS rašė, Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 valandą.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi.
Šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
