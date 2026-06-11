Virginijus Sinkevičius: LSDP lyderio pasiryžimas eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas

„Aš manau, kad tai yra esminis, tiesą sakant, neatsakytas klausimas, kurį atsakius mes galėsime tuomet jau ir pabaigti su konkrečiomis ministerijomis, konkrečiomis galbūt pavardėmis ir taip toliau“, – žurnalistams po koalicijos derybų ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.
Per socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ pirmąsias trišales derybas sutarta dėl ministerijų pasidalinimo: esamų dviejų – Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų – kontrolę išlaikys „valstiečiai“, trys atiteks demokratams, o likusios – socdemams.
„Socialdemokratų pirmininkas patvirtino, kad tai yra trys ministerijos“, – sakė V. Sinkevičius.
Jis atsisakė konkrečiai įvardyti, dėl kurių Vyriausybės pozicijų demokratams suderėta, nes tai susiję su dabar pareigas einančiais ministrais ir galutinio sutarimo nėra.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušrai“ traukiantis iš koalicijos, atsilaisvina jų deleguotų Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos.
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas anksčiau sakė, kad realus diskusijos objektas yra Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijos.
Tačiau M. Sinkevičius nepatvirtino, kad demokratai gali pretenduoti į energetikos ministro postą. Pats V. Sinkevičius sakė, kad Užsienio reikalų ministerijos nėra ant derybų stalo.
Pasak demokratų lyderio, jo vadovaujama partija bus atsakinga už „ir Žemės ūkio, ir ne Žemės ūkio“ ministerijas. Paklaustas, ar tai reiškia, kad demokratai kontroliuos dvi ministerijas, V. Sinkevičius sakė „nebūtinai“.
„Pirmadienį bus principinis atsakymas ir, manau, tuomet mes jau galėsime atsakyti ir dėl veiklos sričių. Nes, kaip sakiau, turime pabaigti su (programos projekto – BNS) tekstu“, – pažymėjo V. Sinkevičius.
Jo teigimu, prioritetinės sritys, dėl kurių partijos sutaria, yra šeima, saugumas, būsto įperkamumas, investicijos ir biurokratijos mažinimas.
„Realiai tai penkios (sritys – BNS), ir viena esminių yra biurokratijos mažinimas. (...) Mes tikrai norime pasižiūrėti į tuos dabar užaukštintus biurokratinius reikalavimus, kurie labai dažnai išbrangina būsto statybas šeimoms arba tą pačią renovaciją regionuose“, – kalbėjo demokratų pirmininkas.
BNS skelbė, kad keisti valdančiosios koalicijos sudėtį „aušriečius“ mainant į demokratus socdemai apsisprendė praėjusį savaitgalį.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socdemų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
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