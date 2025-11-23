Vyriausybė sieks iš JAV pargabenti ir Lietuvoje perlaidoti kario savanorio Stasio Butkaus palaikus

Tam įgyvendinti premjerė Inga Ruginienė šią savaitę sudarė specialią darbo grupę – laidojimo komisiją.
Grupei vadovaus Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis, jo pavaduotoja paskirta Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktorė Jūratė Lošienė.
Komisijoje taip apt dirbs atstovai iš Finansų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos Vytauto Didžiojo karo muziejau ir Šiaulių rajono savivaldybės.
S. Butkus buvo vienas pirmųjų pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių, dalyvavęs iškeliant vėliavą Gedimino kalne 1919 metų sausio 1 dieną, Nepriklausomybės kovų dalyvis, žurnalistas ir publicistas.
1929 metais S. Butkus apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, 1938 metais – minint valstybės 20-metį – Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinu už pasižymėjimus valstybės tarnyboje.
