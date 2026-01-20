 Kinija: pasaulis negali grįžti prie „džiunglių įstatymo“

2026-01-20 13:45
BNS inf.

Kinijos vicepremjeras He Lifengas antradienį, kalbėdamas Davose, Šveicarijoje, vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume (PEF) įspėjo, kad pasaulis negali grįžti prie „džiunglių įstatymo“. 

Kinija: pasaulis negali grįžti prie „džiunglių įstatymo"

„Kelioms išrinktosioms šalims neturėtų būti sutektos privilegijos, pagrįstos savanaudiškais interesais, ir pasaulis negali grįžti prie džiunglių įstatymo, kai stiprieji aukoja silpnuosius“, – sakė He Lifengas.

Kinų vicepremjero kalba nuskambėjo tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis labiau stumia savo kategorišką „Amerika – pirmiausia“ darbotvarkę ir reikalauja, kad NATO sąjungininkė Danija perleistų jam Grenlandiją.

„Visos šalys turi teisę ginti savo teisėtus interesus“, – pridūrė He Lifengas.

