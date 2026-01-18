Tai socialinių tinklų platformoje „X“ pareiškė vyriausioji ES įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.
„Kinija ir Rusija tikriausiai džiūgauja. Būtent jos yra naudingi sąjungininkų nesutarimai“, – rašė K. Kallas.
Ji pabrėžė, kad Grenlandijos saugumo klausimai gali būti sprendžiami NATO sistemoje, o dėl muitų „kyla grėsmė, kad Europa ir Jungtinės Valstijos nuskurs, nukentės visų mūsų gerovė“.
K. Kallas pažymėjo, kad ginčas dėl Grenlandijos taip pat neturėtų atitraukti Vakarų „nuo mūsų pagrindinės užduoties – padėti užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“.
Pranešama, kad D. Trumpas paskelbė, jog nuo vasario 1 d. bus įvestas 10 proc. muitas prekėms iš Danijos ir dar septynių Europos šalių, nenorinčių derėtis dėl to, kad Jungtinės Valstijos nupirktų Grenlandijos salą.
