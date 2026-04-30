Vyriausybės planas sukėlė audrą: degalai gali dar labiau brangti

„Mes galime kas valandą, kas pusvalandį. Galime žaliai nudažyti degalines, geltonai – kaip norite. Svarbu, kad kaina būtų gera žmonėms“, – komentavo Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.
Panašiai degalinės vertina ir šiandieninį Vyriausybės siūlymą – leisti degalinėms kelti kainą tik vieną kartą per parą, t. y. 10 val., o mažinti kainą galėtų kiek nori.
„Neleistų degalinėms didinti kainos daugiau nei vieną kartą per dieną“, – kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Anot degalinių, ne pas juos yra pagrindinės brangimo priežastys. Esą šios prie litro kainos prideda kelis centus.
„Ne degalinėse, ne 3–4 centuose, o yra 30–40 centų skirtumas. Tai klausimas, ar mes norime kažką padaryti, ar mes tik kažką darome“, – neslėpė K. Stasiukynas.
Siūlymui dar turės pritarti Seimas. Pasak ekonomisto Algirdo Bartkaus, efektas gali būti priešingas – esą degalinės, žinodamos, kad kelti kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels labiau.
„Jei situacija bus labai neapibrėžta, bus didelė rizika turėti brangią žaliavą arba didelė rizika, kad naftos tiekimas išvis sutriks. Degalinės automatiškai pasididins labiau kainą, nei pasididintų normaliomis sąlygomis“, – aiškino jis.
Degalinės jau įpareigotos kiekvieną rytą pateikti kainas Lietuvos energetikos agentūrai.
„Duoda rezultatą didesnis viešumas, kainų skelbimas. Tą mes tikrai matome“, – tikino Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Trečiadienį tie patys degalai skirtingose vietose kainavo net 30 centų brangiau.
„Benzino kaina svyruoja nuo 1,64 iki 1,90 euro, o tai praktiškai 30 centų ribose“, – komentavo A. Bagočiutė.
Be to, energetikos ministras žurnalistams sakė, kad svarstoma degalines įpareigoti kainas viešinti ne vieną kartą per parą, bet kiekvieną kartą, kai keičiama kaina.
„Mes kuriame instrumentus. Suprantu degalinių nepasitenkinimą, kad 1,5 minutės darbo yra labai didelis apsunkinimas. Tačiau mūsų tikslas – ginti vartotojus“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.
Tiesa, ir valdžia pripažino, jog visi jau padaryti ar planuojami sprendimai turi labai menką įtaką degalų kainai.
„Be abejo, žaliavos kaina daro didžiausią įtaką. Situacija yra akivaizdi, kaip ir minėjau, reikalingos priemonės, net minimalios priemonės“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Ar šiuo metu dyzelino kaina vis dar yra 6 centais mažesnė dėl sumažinto akcizo, ar degalinės tą jau perkėlė pirkėjams – aiškaus atsakymo nėra.
„Poveikis nežymus, bet jaučiasi. Pats sprendimo priėmimas sutapo su dienomis, kai sumažėjo pasaulinės naftos kainos, ir tai irgi turėjo įtakos“, – kalbėjo A. Bagočiutė.
Tiesa, svarstomas ir prezidento siūlymas – valdžia nustatytų, kiek turi kainuoti degalai, o energetikos ministras kasdien skelbtų, kiek degalai kainuos kitą dieną. Tačiau Vyriausybė linkusi šiai prezidento idėjai nepritarti.
„Yra tam tikrų niuansų, nes tai jau kainos reguliavimas. Galimai tokia intervencija į rinką neduotų siekiamo efekto“, – neslėpė Ž. Vaičiūnas.
