Žiniasklaida: Celofanas interviu Baltarusijoje pristatytas kaip politinis pabėgėlis

Skelbiama, kad buvo transliuotas pokalbis su A. Kandrotu-Celofanu pavadinimu „Isterija Lietuvoje: žinomas Lietuvos politikas Antanas Kandrotas atvyko į Baltarusiją ir papasakojo visą tiesą apie tėvynėje patirtą persekiojimą“.
Kaip skelbia portalas, jis Baltarusijos valstybinei televizijai papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aliaksandro Lukašenkos diktatūros.
Rašoma, kad A. Kandrotas-Celofanas Baltarusijoje „pasislėpė nuo persekiojimo“ ir yra „dar vienas politinis pabėgėlis iš Baltijos šalių“, taip pat esą jis buvo „evakuotas“.
„A. Kandrotui pavyko evakuotis iš „rojaus sodo“. Baltarusijoje šis laisvas žmogus davė savo pirmąjį interviu be cenzūros ir baimės“, – pokalbio įžangą skelbia lrt.lt.
Taip pat anot portalo, jis, kalbėdamas apie Gegužės 9-osios „šventę“ Lietuvoje, tvirtino, kad šią datą minintys žmonės jo tėvynėje yra persekiojami, o tai stumia Lietuvą „pilietinio karo“ link.
Kaip skelbia lrt.lt, A. Kandrotas-Celofanas užsiminė ir apie sovietinių paminklų griovimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos trynimas.
Paskirtas pasižadėjimas neišvykti, tačiau lėktuvu nuskrido į Baltarusiją
Keliose bylose teisiamas aktyvus įvairių protestų dalyvis A. Kandrotas-Celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją. Apie savo išvyką portalui „Delfi“ patvirtino pats teisiamasis.
„Vakar atvykau į Baltarusiją, atskridau lėktuvu. Manęs pasienyje niekas nesulaikė, čia vykstu jau antrą kartą šiais metais“, – portalui pirmadienį sakė A. Kandrotas-Celofanas.
Anksčiau „Telegram“ kanale paviešintame vaizdo įraše vyras kalbėjo, kad atvyko į Minską spręsti įvairių problemų.
„Kaip sakoma, mylime Tėvynę ne žodžiais, o darbais. Aš jau antrą kartą šiais metais dirbu Minske. Teisingai. Yra rimtų atvejų, daug problemų, kurias reikia išspręsti. Šauniai padirbėta. Sveiki visi. (...) Dar daug ką reikia nuveikti“, – vaizdo įraše kalbėjo A. Kandrotas-Celofanas.
Šiuo metu A. Kandrotui-Celofanui galioja paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tiesa, pats vyras tvirtina manantis, kad išvykęs į Baltarusiją, jis minėto ribojimo nepažeidė, nes esą netrukdo teismo procesams.
Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka baigta nagrinėti 2021 m. riaušių prie Seimo byla, kurioje A. Kandrotas-Celofanas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį – jam skirti keturi metai nelaisvės. Jis pripažintas recidyvistu.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas.
Anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas vyras šių metų kovą pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis pripažintas recidyvistu.
Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
