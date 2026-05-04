Žiniasklaida: „Detono“ dvi karinių sprogmenų gamyklos bus statomos ne Pakruojo rajone

Anot portalo, Pakruojo rajone, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, su karine pramone susiję projektai nebus vystomi.
Kaip portalui teigė „Detono“ vadovas Andrius Griškevičius, sprogmenų gamykloms šiuo metu yra renkami sklypai – abi jos bus ne vienoje vietoje.
Kaip rašė BNS, karinių sprogmenų gamyba pradedama baigus testuoti pernai pabaigoje sukurtus karinius heksogeno (RDX) ir pentaeritritolio tetranitrato (PETN) sprogmenis.
Tikimasi, kad naujose gamyklose ne tik bus gaminami sprogmenys, bet ir įsikurs kompetencijų centrai, vyks moksliniai tyrimai. „Detono“ sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai.
„Detonas“ dabar gamina karjeruose ir kasyklose naudojamus sprogmenis. 2024 metų spalį įmonė paskelbė, kad už 28 mln. eurų šiaurės Lietuvoje statys trotilo (TNT) gamyklą, tačiau pernai ministerija statybą atidėjo motyvuodama tuo, kad investicijos ją siektų daugiau nei 100 mln. eurų.
Naujausi komentarai