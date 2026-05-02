 Ar ilgai džiaugsimės vasariška šiluma?

2026-05-02 21:02 diena.lt inf.

Anot meteorologo Gyčio Valaikos, gegužės 1-ąją šiemet pirmą kartą Lietuvoje buvo peržengta simbolinė 20 °C riba. Savaitgalis ir toliau lepins saulės išsiilgusius, tačiau jau netrukus – šiokios tokios permainos.

Kaip skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, gražius orus „atnešė“ sauso, šviesesnio anticiklono, vardu Winfried, šiaurės vakarinis pakraštys.

Nors pirmasis gegužės savaitgalis – vasariškai šiltas, jau kitą savaitę prasidės orų permainos, pažymėjo E. Latvėnaitė.

„Per Šiaurės Europą su banguotais atmosferos frontais nutįsusi kelių ciklonų sistema, vienu vardu Zuhal, kuri lėtai į rytus plėsis. Sulauksime drėgnesnių ciklonų tai iš šiaurės, tai iš pietvakarių ar pietų, kurių atmosferos frontų debesys lietumi tai vieną, tai kitą Lietuvos pusę palaistys, ir perkūnija kartais sudundės“, – teigė ji.

Nuo antradienio jau kiek atvės, vėsiausia bus vakarinėje, šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, ypač giedresnėmis naktimis, o dienomis kartais dalį šilumos lietus „pavogs“.

Sekmadienį, gegužės 3 -osios naktį, be kritulių, popietę gali trumpai palyti pajūryje ir šiaurės vakariniame, šiauriniame pakraštyje. Šiauriniuose rajonuose gali ir perkūnija silpnai sudundėti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį plius 6–10°C, dieną 20–25°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštyje – 14–19°C, vėsiausia pajūryje.

Pirmadienį, gegužės 4 -osios nakties pradžioje, dar gali šiek tiek palyti šiauriniam pakraštyje, dieną kai kur su perkūnija palis, vakare prie pajūrio gali rūkas „prisiglausti“. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 14 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 20–25°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 14–19°C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, gegužės 5 -osios naktį, šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vakarinėje pusėje gali rūkai driektis, dieną jau daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 15–19°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštyje – 10–14°C, vėsiausia pajūryje.

Trečiadienį, gegužės 6 d., protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 6–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3–5°C šilumos, dieną 11–14°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 15–19°C.

Ketvirtadienį, gegužės 7 d., protarpiais palis, gausiau dieną, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 2–7°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 13–15°C.

Penktadienį, gegužės 8 -osios naktį, be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį plius 1–6°C, dieną 13–18°C.

Šeštadienį, gegužės 9 d., be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 15–20°C.

Sekmadienį, gegužės 10-osios naktį, be lietaus, dieną gali kai kur silpnai palyti. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 6–11°C, dieną – 16–19°C.

.
Ateis vėl šalti orai, net beraštės babūnės gerai nuspėdavo orus - buvo išmokusios daryti apibendrinimus. Jei pieštum orų kreives, iš jų galėtum išskaičiuoti daugelį tendencijų. Jei aukštesniu lygiu, o ne tik stočių registrus vertintum, galima būtų nuspėti orus ilgesniam laikui. Reikėtų įvertinti net degalų vartojimą, nes jie yra vieni didžiausių faktorių, tikri katalizatoriai. Taip pat ir kitų medžiagų gamybą, nes viskas patenka į aplinką. Pav. automobilių padangų ir kelių nusidėvėjimas - kiek sudėjai į tuos dalykus, viskas pereina į teršalus. Kiek pagaminai visokių daiktų, viskas patenka į teršalus, menka dalis panaudojama pakartotinai. Tas pats kaip bute atliktum visus reikalus be jokių kanalizacijų, vėdinimų, juk iš Žemės atmosferos niekas nepasišalina, tik kaupiasi, kas nusėda, tas vėl pakyla, arba užteršia vandenis, iš jų vėl grįžta.
