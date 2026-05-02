Ar ilgai džiaugsimės vasariška šiluma?

Kaip skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, gražius orus „atnešė“ sauso, šviesesnio anticiklono, vardu Winfried, šiaurės vakarinis pakraštys.
Nors pirmasis gegužės savaitgalis – vasariškai šiltas, jau kitą savaitę prasidės orų permainos, pažymėjo E. Latvėnaitė.
„Per Šiaurės Europą su banguotais atmosferos frontais nutįsusi kelių ciklonų sistema, vienu vardu Zuhal, kuri lėtai į rytus plėsis. Sulauksime drėgnesnių ciklonų tai iš šiaurės, tai iš pietvakarių ar pietų, kurių atmosferos frontų debesys lietumi tai vieną, tai kitą Lietuvos pusę palaistys, ir perkūnija kartais sudundės“, – teigė ji.
Nuo antradienio jau kiek atvės, vėsiausia bus vakarinėje, šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, ypač giedresnėmis naktimis, o dienomis kartais dalį šilumos lietus „pavogs“.
Sekmadienį, gegužės 3 -osios naktį, be kritulių, popietę gali trumpai palyti pajūryje ir šiaurės vakariniame, šiauriniame pakraštyje. Šiauriniuose rajonuose gali ir perkūnija silpnai sudundėti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį plius 6–10°C, dieną 20–25°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštyje – 14–19°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, gegužės 4 -osios nakties pradžioje, dar gali šiek tiek palyti šiauriniam pakraštyje, dieną kai kur su perkūnija palis, vakare prie pajūrio gali rūkas „prisiglausti“. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 14 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 20–25°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 14–19°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, gegužės 5 -osios naktį, šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vakarinėje pusėje gali rūkai driektis, dieną jau daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 15–19°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštyje – 10–14°C, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, gegužės 6 d., protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 6–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3–5°C šilumos, dieną 11–14°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 15–19°C.
Ketvirtadienį, gegužės 7 d., protarpiais palis, gausiau dieną, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 2–7°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 13–15°C.
Penktadienį, gegužės 8 -osios naktį, be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį plius 1–6°C, dieną 13–18°C.
Šeštadienį, gegužės 9 d., be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 15–20°C.
Sekmadienį, gegužės 10-osios naktį, be lietaus, dieną gali kai kur silpnai palyti. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 6–11°C, dieną – 16–19°C.
