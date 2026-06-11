Meteorologas kviečia stebėti dangų: ar išvysime viesulą?

„Per labai trumpą laikotarpį iškilo du „grybai“. Dabar jie pamažu sulimpa į vieną. Debesų viršūnių temperatūra siekia iki –63, –65 °C. Tokios šaltos kamuolinių lietaus debesų viršūnės būna retai ir tik šiltuoju metų laiku. Gali sugeneruoti ne tik labai smarkų lietų, bet ir žalos galinčią pridaryti krušą. Kartais net ir viesulą. Šiaurės rytai, stebėkite dangų“, – įspėjo meteorologas.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), sudėtingiausios sąlygos ketvirtadienį numatomos Utenos ir Panevėžio apskrityse bei šiaurinėje Vilniaus apskrities dalyje.
15.25 val. duomenimis, daugelyje šalies vietovių slenka lietaus debesys. Vilniaus ir Utenos apskrityse juos lydi perkūnija, fiksuojamas smarkus lietus ir vėjo gūsiai 15–20 m/s. Šalčininkų apylinkėse fiksuota stambi kruša iki 3 cm.
Artimiausiomis valandomis audrų juosta judės šiaurės, šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis liūtys su perkūnijomis, kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s, galima kruša.
Vilniaus rajonas
Rekomendacijos gyventojams
Meteo.lt įspėjo, kad dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindymų.
Savo ruožtu Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT) ragino nepanikuoti.
VPGT pateikė rekomendacijas, kaip elgtis siaučiant audrai.
- Uždarykite langus ir duris.
- Surinkite arba pritvirtinkite lauke esančius lengvus daiktus.
- Nepalikite automobilių po medžiais.
- Atidėkite nebūtinas veiklas lauke.
- Audros metu saugiausia būti pastate. Venkite būti po medžiais, prie elektros linijų, reklaminių stendų ir vandens telkinių.
- Įkraukite telefonus, pasirūpinkite žibintuvėliu ir atsarginėmis baterijomis, nes audros metu galimi elektros tiekimo sutrikimai.
- Perspėkite ir pasirūpinkite žmonėmis, kurie to padaryti negali patys.
- Jei audra užklupo vairuojant, mažinkite greitį, būkite itin atidūs, o esant labai prastam matomumui ar stipriems vėjo gūsiams – sustokite saugioje vietoje ir palaukite, kol pavojingiausia audros dalis praeis.
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