Nepamirškite skėčio: daug kur sulauksime lietaus

Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, vakariniuose rajonuose vietomis 10–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 11 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 21 cm per parą. Žymesnis kilimas iki 37 cm stebimas Svyloje ties Guntauninkais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–14, ežeruose – 9–12, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 6–10 laipsnių šilumos.
