Orai lepins visą savaitę

Nors kai kuriomis dienomis dar prireiks skėčių, sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra palaipsniui kils, o kitas savaitgalis taip pat turėtų būti šiltas.
Šeštadienį Klaipėdoje pūs pietvakarių, vakarų vėjas, sieksiantis 5–9 m/s. Dieną prognozuojamas nedidelis lietus, o temperatūra pakils iki 11–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vėjas suksis iš vakarų ir šiaurės vakarų, dieną sustiprės iki 5–10 m/s. Naktį ir ryte vietomis nusidrieks rūkas, dieną gali trumpai palyti. Temperatūra naktį sieks 6–8, dieną – 11–13 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį pūs šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, dieną jis sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra laikysis ties 6–8 laipsniais šilumos, o dieną oras sušils net iki 15–17 laipsnių.
Antradienį vyraus šiaurės ir šiaurės vakarų vėjas. Naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną gali trumpai palyti. Temperatūra naktį sieks 7–9, dieną – 14–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vėjas pasisuks iš vakarų ir pietvakarių. Dieną prognozuojamas lietus, tačiau išliks gana šilta. Temperatūra naktį svyruos tarp 7–9, dieną – tarp 13–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus jau nebenumatoma. Vėjas išliks nestiprus, o temperatūra dieną sieks 13–15 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai išliks panašūs – be lietaus, su vakarų ir pietvakarių vėju. Naktį temperatūra sieks 8–10, dieną – 14–16 laipsnių šilumos.
Sinoptikų teigimu, ir kitas savaitgalis turėtų būti sausas bei šiltas, vėjas bus silpnas, o dienomis oras sušils iki 17 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai