 Orai pamažu vėl primins pavasarį

Orai pamažu vėl primins pavasarį

2026-04-30 06:57 diena.lt inf.

Po vėsesnio laikotarpio į šalį pamažu atkeliauja gražūs, pavasariški orai.

<span>Orai pamažu vėl primins pavasarį</span>
Orai pamažu vėl primins pavasarį / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien kai kur trumpi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.

Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Balandžio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio kritimas iki 22 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orų prognozė
pavasaris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
DasVar
tik primins apie pavasarį, nors jau didžioji dalis (2/3) pavasario praėjo :)))
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų