Orai pamažu vėl primins pavasarį

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien kai kur trumpi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio kritimas iki 22 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
