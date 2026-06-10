Orai sunkiai primins vasarą: skelbia, kada ir kur sulauksime gausaus lietaus

Jau rytoj per visą Lietuvą keliaus lietaus debesys.
„Po sausesnės ir jau vėsesnės trečiadienio dienos, jau ketvirtadienio naktį dar vienas ciklonas, jau iš pietų, link Lietuvos keliaus. Pietiniai ciklonai paprastai turi daug drėgmės ir energijos sukaupę, tad ketvirtadienis bus lietingas – naktį pietinius ir rytinius rajonus gausiau laistys, rytą ir dieną jau visoj Lietuvoj daug lis, o popietę rytinėj, šilčiausioje pusėje, dar ir perkūnija dundės ar trankysis. Visokių krypčių vėjai pūs, stipresni pajūryje, o per perkūniją dar smarkesni gūsiai užsisuks“, – socialiniame tinkle rašė E. Latvėnaitė.
Penktadienį ir savaitgalį, anot jos, lis mažiau, daugiausia dienomis, naktimis tvyros rūkas. Deja, bet oro temperatūra sunkiai primins vasarą.
„Pagal dabartinius duomenis, kitos savaitės pradžioje lis daugiau, dažnai perkūnija dundės, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Šilčiau ir vis ramiau turėtų būti nuo ateinančio antradienio“, – teigė sinoptikė.
Trečiadienį, birželio 10-osios dieną, be ženklesnio lietaus. Vėjas dieną visur vakarinių krypčių 7–12 m/s, stipresnis dienos pradžioje. Dieną 17–21°C, vėsiausia pajūryje 14–16°C.
Ketvirtadienį, birželio 11-osios naktį, ramaus, bet gausoko lietaus debesys pradedant pietiniais rajonais keliaus į šiaurę, šiaurės rytus, gausokai laistys pietinius, rytinius, šiaurės rytinius rajonus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai, popietę rytinėje Lietuvos pusėje su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, dieną besikeičiančių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Naktį 10–14°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 14–18°C, rytiniuose rajonuose 19–24°C.
Penktadienį, birželio 12 d., protarpiais palis, dieną su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, per perkūniją 8–13 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 14–18°C.
Šeštadienį, birželio 13-osios naktį, be lietaus, tvyros rūkas, dieną protarpiais palis, daugiausia rytinėje, šiaurės rytinėje pusėje. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 8–11°C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną 17–20°C.
Sekmadienį, birželio 14 -osios naktį, be ženklesnio lietaus, dieną jau daug kur lis, gausiau rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 9–12°C, dieną 17–20°C, šiaurės rytuose, rytuose 13–16°C.
Pirmadienį, birželio 15 d., lis, gausiau rytą ir dieną. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 14–18°C.
Antradienį, birželio 16 d., protarpiais kai kur palis. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 18–23°C.
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