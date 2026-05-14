Orai: vis dar daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija

Ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 17–22, vakariniame šalies pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 13 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas iki 34 cm stebimas Nemune ties Smalininkais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, dagiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 8–14, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
