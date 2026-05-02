Pasimėgaukite: lepins vasariška šiluma

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien giedra, nelis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, vakariniame pakraštyje 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną šiauriniame šalies pakraštyje kai kur trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 21–26, vakariniuose rajonuose vietomis 15–20 laipsnių šilumos.
Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 21–26, vakariniuose rajonuose kai kur 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 30 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
