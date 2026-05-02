 Pasimėgaukite: lepins vasariška šiluma

Pasimėgaukite: lepins vasariška šiluma

2026-05-02 10:17 diena.lt inf.

Artimiausios dienos negailės šilumos, skelbia meteorologai.

<span>Pasimėgaukite: lepins vasariška šiluma</span>
Pasimėgaukite: lepins vasariška šiluma / I. Gelūno / BNS nuotr.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien giedra, nelis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, vakariniame pakraštyje 14–19 laipsnių šilumos.

Sekmadienio dieną šiauriniame šalies pakraštyje kai kur trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 21–26, vakariniuose rajonuose vietomis 15–20 laipsnių šilumos.

Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 21–26, vakariniuose rajonuose kai kur 15–20 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Balandžio 30 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orų prognozė
šiluma

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų