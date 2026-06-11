„Plauna jau gerai“: šalyje siautėja audra

Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), 15.25 val. duomenimis daugelyje šalies vietovių slenka lietaus debesys. Vilniaus ir Utenos apskrityse juos lydi perkūnija, fiksuojamas smarkus lietus ir vėjo gūsiai 15–20 m/s. Šalčininkų apylinkėse fiksuota stambi kruša iki 3 cm.
Artimiausiomis valandomis audrų juosta judės šiaurės, šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis liūtys su perkūnijomis, kils škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s, galima kruša.
Sudėtingiausios sąlygos numatomos Utenos ir Panevėžio apskrityse ir šiaurinėje Vilniaus apskrities dalyje.
Meteo.lt pridūrė, kad šiandien Lietuvą padalinęs atmosferos frontas.
„Vienas iš rodiklių, kuris rodo didelius kontrastus – faktinė oro temperatūra. Lietuvoje 14 val. Vakariniuose rajonuose buvo išmatuota vos 10–13 laipsnių, o rytiniame šalies pakraštyje spėjo įkaisti iki 25–27 laipsnių“, – informavo tarnyba.
Lietus, perkūnija ir kruša
Tautiečiai feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ dalijasi slenkančios audros vaizdais.
Utenoje ir jos apylinkėse lyja itin gausiai.
„Uteną plauna jau gerai“, – komentavo vietos gyventojas.
Utena
Vairuotojams sąlygos – labai sudėtingos.
Utena
Panaši situacija ir Utenos apskrityje esančiuose Molėtuose. Tautiečiai pranešė, kad čia iškirto ir kruša.
Molėtų rajonas
Sostinėje oro sąlygos irgi sudėtingos. Štai kaip čia prieš audros siautulį atrodė lietaus debesys.
Vilnius
Kaip anksčiau skelbė meteorologas Gytis Valaika, vienas lietaus su perkūnija masyvas buvo prie Vilniaus ir pačiame mieste, kitas slinko iš Baltarusijos.
Sostinės Pašilaičių rajone irgi pranešta apie krušą.
„Stiprus lietus ir šiek tiek ledukų“, – skelbė vilnietis.
Vilnius
Vilnius
Tuo tarpu netoli Lentvario audra kaip reikiant įsismarkavo.
Lentvaris
Smarkus lietus fiksuotas ir Kelmėje.
Kelmė
Pakruojo rajone, anot vietos gyventojo, „smagiai lyja“.
Pakruojo rajonas
Tuo tarpu Ignalinoje orai drastiškai skiriasi.
„Ignalinoje kol kas šviečia saulė ir šilta, apie 25 šilumos“, – apie 13 val. skelbė gyventojas.
Rekomendacijos gyventojams
Meteo.lt įspėjo, kad dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindymų.
Savo ruožtu Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT) ragino nepanikuoti.
VPGT pateikė rekomendacijas, kaip elgtis siaučiant audrai.
- Uždarykite langus ir duris.
- Surinkite arba pritvirtinkite lauke esančius lengvus daiktus.
- Nepalikite automobilių po medžiais.
- Atidėkite nebūtinas veiklas lauke.
- Audros metu saugiausia būti pastate. Venkite būti po medžiais, prie elektros linijų, reklaminių stendų ir vandens telkinių.
- Įkraukite telefonus, pasirūpinkite žibintuvėliu ir atsarginėmis baterijomis, nes audros metu galimi elektros tiekimo sutrikimai.
- Perspėkite ir pasirūpinkite žmonėmis, kurie to padaryti negali patys.
- Jei audra užklupo vairuojant, mažinkite greitį, būkite itin atidūs, o esant labai prastam matomumui ar stipriems vėjo gūsiams – sustokite saugioje vietoje ir palaukite, kol pavojingiausia audros dalis praeis.
Artimiausių dienų orų prognozė
Meteo.lt duomenimis, penktadienio naktį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
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