Sinoptikai: kai kur dar trumpai palis

Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietūs. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas iki 31 cm stebimas Nevėžyje ties Babtais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–14, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
