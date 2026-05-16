Sinoptikai perspėja apie staigų orų lūžį ir artėjančią stichiją

Šeštadienį – vėsos smūgis Vakarų Lietuvai
Šeštadienio dieną ramiai pasivaikščioti pavyks ne visur. Daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, o kai kuriose vietovėse jį lydės ir pavasarinė perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, pūs 5–10 m/s greičiu.
Didžiojoje šalies dalyje temperatūra šoktels iki malonių 16–21 laipsnio šilumos. Vakarų Lietuvai pasisekė mažiau – čia vietomis šils vos iki 10–15 laipsnių.
Sekmadienį – tirštas rūkas ir šiluma
Sekmadienis atneš dar daugiau permainų. Naktį šalį apgaubs tirštas rūkas, o dieną daug kur vėl prapliups lietus. Dienos metu vietomis tikėtina ir perkūnija. Vėjas naktį bus silpnas, tačiau dieną atsisuks iš šiaurės ir sustiprės iki 6–11 m/s.
Kontrastai tarp regionų taps tiesiog drastiški: naktį temperatūra svyruos tarp 6–11 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose nukris net iki 3–5 laipsnių. Dieną didžiojoje šalies dalyje bus 12–17 laipsnių, tačiau rytiniuose rajonuose termometrai fiksuos tikrą vasarą – net 18–23 laipsnius šilumos.
Pirmadienį – liūčių banga nesitrauks
Nauja savaitė prasidės panašiu ritmu. Pirmadienio naktį palis tik vietomis, tačiau dieną daug kur sulauksime trumpų, bet intensyvių liūčių. Pūs 6–11 m/s šiaurės vėjas.
Tiesa, šiluma pasiskirstys jau tolygiau: naktį bus 7–12 laipsnių, o dieną šils iki 18–23 laipsnių, tik pajūris išliks gaivesnis – čia numatoma 14–17 laipsnių šiluma.
Šalies upėse stebimas vandens lygio svyravimas (iki 19 cm per parą). Labiausiai vanduo krenta Nevėžyje ties Babtais – čia užfiksuotas net 38 cm atoslūgis.
Norintiems atidaryti maudymosi sezoną teks palaukti: Baltijos jūroje vanduo sušilęs vos iki 8–9 laipsnių, upėse – 8–14, ežeruose – 10–13, o Kuršių mariose – 12–13 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai