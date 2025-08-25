Donaldas Trumpas sako po susitikimo su Europos lyderiais Vašingtone kalbėjęs su Vladimiru Putinu

„Taip, kalbėjau“, – atsakė D. Trumpas žurnalistams, paklaustas, ar kalbėjo su V. Putinu po rugpjūčio 18-osios susitikimo.
„Kiekvienas mano pokalbis su juo yra geras pokalbis. Deja, po to Kyjive ar kur nors kitur numetama bomba ir aš dėl to labai supykstu“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas rugpjūčio 15-ąją Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu, o kitą pirmadienį į Baltuosius rūmus atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą ir Europos lyderius. Po šių susitikimų D. Trumpas pakurstė viltis dėl greito V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo, paskelbęs, kad jie abu sutiko susitikti.
Tačiau Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas praėjusį penktadienį pareiškė, kad nėra suplanuota jokio rusų ir ukrainiečių prezidentų susitikimo.
„Nėra jokio suplanuoto susitikimo“, – sakė S. Lavrovas interviu JAV transliuotojui „NBC News“.
Vėliau tą dieną D. Trumpas pareiškė, kad po dviejų savaičių priims svarbų sprendimą dėl taikos pastangų Ukrainoje, ir nurodė, kad Maskvai gali būti pritaikytos didžiulės sankcijos arba kad jis gali nieko nedaryti.
Jis kalbėjo pirmiau norįs sužinoti, ar Rusijos prezidentas ir Ukrainos vadovas susitiks.
„Manau, kad žinosiu. Manau, kad žinosiu Rusijos ir, tiesą sakant, Ukrainos požiūrį. Tam reikia dviejų“, – paklaustas, ką darys po dviejų savaičių laikotarpio, kurį jis nustatė taikos derybų padėčiai įvertinti, sakė D. Trumpas.
„Tada priimsiu sprendimą, ką darysime, ir tai bus labai svarbus sprendimas“, – teigė jis.
„Tai bus didžiulės sankcijos, didžiuliai muitai ar abu. Arba nieko nedarysime ir sakysime, kad tai jūsų kova“, – kalbėjo JAV lyderis.
Jis taip pat aiškino, kad organizuoti V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą yra taip pat sunku, kaip „sumaišyti aliejų ir actą“.