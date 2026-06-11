22 šalys, įskaitant Lietuvą, bendrame pareiškime reikalauja Irano stabdyti išpuolius jų teritorijose

Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl „smerktino“ tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti.
„Bandymai žudyti, grobti, persekioti, bauginti ar kitaip užpuldinėti žmones mūsų teritorijose kenkia nacionaliniam suverenitetui ir tarptautinėms normoms. Šie veiksmai privalo nedelsiant liautis“, – sakoma bendrame šalių pareiškime.
Valstybių teigimu, Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys „al Quds“ vykdo „mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus“ prieš Irano disidentus, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenes bei interesus.
„Esame vieningi ir pasiryžę apsaugoti savo šalis bei žmones nuo šių grėsmių. Irano Islamo Respublika privalo nedelsiant sustabdyti šiuos veiksmus“, – sakoma pareiškime.
Šalys taip pat apkaltino Iraną stovint už išpuolių kampanijos visoje Europoje, nukreiptos prieš žydų bendruomenes, Irano ir JAV žurnalistus, už kurią atsakomybę prisiėmė su Iranu susijusi grupuotė „Harakat Ashab al Yamin al Islamiya“ (HAYI).
Ši grupuotė, kurios pavadinimas reiškia „Dešiniosios rankos žmonių islamo judėjimas“, prisiėmė atsakomybę už išpuolius prieš žydų bendruomenes Jungtinėje Karalystėje (JK), Belgijoje ir Nyderlanduose.
Pranešama, kad HAYI pareiškė esanti atsakinga už dviejų žydų tautybės vyrų subadymą peiliu ir virtinę sinagogų bei bendruomenės centrų padegimų šiauriniame Londone pastaraisiais mėnesiais.
Praėjusių metų rugpjūtį Australija išsiuntė Irano ambasadorių, apkaltinusi Teheraną organizavus mažiausiai du antisemitinius išpuolius: sinagogos padegimą Melburne ir košerinės kavinės padegimą Sidnėjuje.
Kanbera taip pat atšaukė Australijos ambasadorių Irane ir sustabdė savo ambasados Teherane veiklą.
Lapkritį Australija pripažino Revoliucinę gvardiją terorizmą remiančia valstybine institucija, o jos įtariamus išpuolius Australijoje pavadino „precedento neturinčiais ir pavojingais agresijos aktais, kuriuos Australijos teritorijoje suorganizavo užsienio valstybė“.
Irano užsienio reikalų ministerija tuomet pareiškė, kad Australijos sprendimas yra „įžeidžiantis ir nepagrįstas veiksmas“, pažeidžiantis tarptautines taisykles bei normas.
Bendrą pareiškimą paskelbė Albanija, Australija, Belgija, JK, Bulgarija, Kanada, Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Suomija, Vokietija, Airija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Portugalija, Švedija ir JAV.
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