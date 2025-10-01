AFP: Prancūzijos karinis personalas buvo Rusijos tanklaivio, stovinčio prie šalies krantų, denyje

Su Benino vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis „Boracay“, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.
Šaltinis vykdomojoje valdžioje, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, anksčiau trečiadienį nurodė, kad Prancūzijos karinis jūrų laivynas apžiūrėjo šį tanklaivį.
AFP atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė parodė, kad „Boracay“ rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos šalies krantų.
Anksčiau trečiadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pareiškė, kad Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“, susijusius su Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu.
Tačiau jis nepatvirtino pranešimų, kad šis tanklaivis yra susijęs su paslaptingais dronų skrydžiais Danijoje.
Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama apeiti Vakarų šalių įvestas sankcijas dėl 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad atlieka tyrimą dėl Atlante prie pakrantės inkarą išmetusio „Boracay“.
Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą gavusi Prancūzijos karinio jūrų laivyno pranešimą.
Specializuotos interneto svetainės „The Maritime Executive“ duomenimis, „Boracay“ ir keli kiti laivai galėjo būti naudojami kaip dronų paleidimo platformos arba valstybės institucijų klaidinimui.
Naujausi komentarai